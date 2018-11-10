Сборная России по пляжному футболу победила Бразилию и вышла в финал

Сборнаяпо пляжному футболу победила командув полуфинале Межконтинентального кубка. Турнир проходит в Дубае.

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Основное время закончилось со счетом 4:4, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии пенальти сильнее оказались россияне — 3:1.

Голы в составе победителей забили Алексей Макаров (7-я минута), Борис Никоноров (13, 39) и Артур Папоротный (19, 25). У бразильцев отличились Бруно Шавьер (25, 30), Датинья (35) и Родриго (36, 37).

До встречи с Россией бразильцы выиграли 66 матчей подряд, они же являются действующими чемпионами мира и победителями Межконтинентального кубка—2017.

В финале российским пляжникам предстоит сыграть с Ираном, которым они уступили на групповой стадии. Матч состоится 10 ноября. 0