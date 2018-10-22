Ласицкене — в числе претенденток на звание лучшей легкоатлетки года

Российская прыгунья в высотупретендует на звание лучшей легкоатлетки мира по итогам 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).

Также на звание лучшей легкоатлетки года претендуют британка Дина Эшер-Смит (спринтерский бег), кенийка Беатрис Чепкоеч (бег с препятствиями), представительница Нидерландов Сифан Хассан (бег на 1500 м, 3000 м, 5000 м и полумарафон), колумбийка Катрин Ибаргуэн (прыжок в длину и тройной прыжок), спортсменка с Багамских островов Шона Миллер-Уйбо (бег на 200 м и 400 м), хорватка Сандра Перкович (метание диска), бегунья из ЮАР Кастер Семеня (бег на 800 м и 1500 м), бельгийка Нафиссату Тиам (семиборье, прыжки в высоту) и представительница Польши Анита Влодарчик (метание молота).

Напомним, в этом году Ласицкене выиграла золотую медаль на чемпионате мира в помещении в Бирмингеме, золото чемпионата Европы в Берлине, а также стала лучшей на Континентальном кубке в Остраве и выиграла общий зачет «Бриллиантовой лиги». 0