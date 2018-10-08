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    Нурмагомедов-старший: Тренер Макгрегора провоцировал Хабиба

    Единоборства
    Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал, что сподвигло его сына устроить драку после победы над Конором Макгрегором 7 октября в Лас-Вегасе.

    Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы
    Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы
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    По его словам, один из членов команды ирландца оскорблял Хабиба.

    «Тренер из команды Макгрегора постоянно выкладывал фотографию, что в руке Хабиба вино, выпивает, разливает, в таком цвете представлял его. Он оскорблял нашу семью, наши ценности, нашу религию.

    Я Хабиба просил никого не трогать, ни с кем не связываться, у тебя есть соперник, сконцентрируйся на нем и все. Когда Хабиб схватил удушающим приемом Макгрегора, взглянул на тренерский штаб, тот человек начал его оскорблять, и потом Хабиб перелетел через октагон, это недопустимо, нежелательно», — цитирует Абдулманала Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».

    Напомним, в результате инцидента Хабибу не был вручен пояс чемпиона UFC. Глава организации Дана Уайт заявил, что россиянина могут ждать наказание от штрафа до дисквалификации. 0

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