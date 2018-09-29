Боттас выиграл квалификацию Гран-при России

Пилот «Мерседеса»одержал победу в квалификации Гран-при России.

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В заключительном сегменте финн показал результат 1 минута 31,387 секунды.

Второе место досталось его напарнику, лидеру чемпионата мира Льюису Хэмилтону, тройку лучших замкнул гонщик «Феррари» Себастьян Феттель.

Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин показал восемнадцатое время.

Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.31,387

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.31,532

3. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.31,943

4. Кими Райкконен («Феррари») — 1.32,237

5. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.33,181

6. Эстебан Окон («Форс Индия») — 1.33,413

7. Шарль Леклер («Заубер») — 1.33,419

8. Серхио Перес («Форс Индия») — 1.33,563

9. Ромен Грожан («Хаас») — 1.33,704

10. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1.35,196

Не вышли в третий сегмент:

11. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

12. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)

13. Пьер Гасли («Торо Россо»)

14. Карлос Сайнс («Рено»)

15. Нико Хюлькенберг («Рено»)

Не вышли во второй сегмент:

16. Брендон Хартли («Торо Россо»)

17. Фернандо Алонсо («Макларен»)

18. Сергей Сироткин («Уильямс»)

19. Стоффель Вандорн («Макларен»)

20. Лэнс Стролл («Уильямс»). 0