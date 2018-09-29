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    Боттас выиграл квалификацию Гран-при России

    Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас одержал победу в квалификации Гран-при России.

    Валттери Боттас
    Валттери Боттас
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    В заключительном сегменте финн показал результат 1 минута 31,387 секунды.

    Второе место досталось его напарнику, лидеру чемпионата мира Льюису Хэмилтону, тройку лучших замкнул гонщик «Феррари» Себастьян Феттель.

    Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин показал восемнадцатое время.

    Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация

    1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.31,387
    2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.31,532
    3. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.31,943
    4. Кими Райкконен («Феррари») — 1.32,237
    5. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.33,181
    6. Эстебан Окон («Форс Индия») — 1.33,413
    7. Шарль Леклер («Заубер») — 1.33,419
    8. Серхио Перес («Форс Индия») — 1.33,563
    9. Ромен Грожан («Хаас») — 1.33,704
    10. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1.35,196

    Не вышли в третий сегмент:

    11. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
    12. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)
    13. Пьер Гасли («Торо Россо»)
    14. Карлос Сайнс («Рено»)
    15. Нико Хюлькенберг («Рено»)

    Не вышли во второй сегмент:

    16. Брендон Хартли («Торо Россо»)
    17. Фернандо Алонсо («Макларен»)
    18. Сергей Сироткин («Уильямс»)
    19. Стоффель Вандорн («Макларен»)
    20. Лэнс Стролл («Уильямс»). 0

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