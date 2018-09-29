Боттас выиграл квалификацию Гран-при России

В заключительном сегменте финн показал результат 1 минута 31,387 секунды.
Второе место досталось его напарнику, лидеру чемпионата мира Льюису Хэмилтону, тройку лучших замкнул гонщик «Феррари» Себастьян Феттель.
Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин показал восемнадцатое время.
Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.31,387
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.31,532
3. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.31,943
4. Кими Райкконен («Феррари») — 1.32,237
5. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.33,181
6. Эстебан Окон («Форс Индия») — 1.33,413
7. Шарль Леклер («Заубер») — 1.33,419
8. Серхио Перес («Форс Индия») — 1.33,563
9. Ромен Грожан («Хаас») — 1.33,704
10. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1.35,196
Не вышли в третий сегмент:
11. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
12. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)
13. Пьер Гасли («Торо Россо»)
14. Карлос Сайнс («Рено»)
15. Нико Хюлькенберг («Рено»)
Не вышли во второй сегмент:
16. Брендон Хартли («Торо Россо»)
17. Фернандо Алонсо («Макларен»)
18. Сергей Сироткин («Уильямс»)
19. Стоффель Вандорн («Макларен»)
20. Лэнс Стролл («Уильямс»). 0