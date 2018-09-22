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    Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы 2018 года

    Легкая атлетика
    Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы 2018 года, информирует пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации.

    Мария Ласицкене
    Мария Ласицкене
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    В 2018 году россиянка выиграла чемпионат мира в помещении и чемпионат Европы. Ее лучший результат — 2,04 метра.

    Также в список вошли британка Дина Эшер-Смит (бег на короткие дистанции), хорватка Сандра Перкович (метание диска), гречанка Катерина Стефаниди (прыжки с шестом), бельгийка Нафиссату Тиам (многоборье), полька Анита Влодарчик (метание молота), голландка Сифан Хассан (бег на средние и длинные дистанции), немка Кристин Хуссонг (метание копья), британка Лора Мьюр (бег на средние и длинные дистанции) и испанка Мария Перес (спортивная ходьба).

    Голосование по определению победителя будет продолжаться до 5 октября. 0

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