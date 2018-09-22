Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы 2018 года

Российская прыгунья в высотуноминирована на звание лучшей легкоатлетки Европы 2018 года, информирует пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации.

В 2018 году россиянка выиграла чемпионат мира в помещении и чемпионат Европы. Ее лучший результат — 2,04 метра.

Также в список вошли британка Дина Эшер-Смит (бег на короткие дистанции), хорватка Сандра Перкович (метание диска), гречанка Катерина Стефаниди (прыжки с шестом), бельгийка Нафиссату Тиам (многоборье), полька Анита Влодарчик (метание молота), голландка Сифан Хассан (бег на средние и длинные дистанции), немка Кристин Хуссонг (метание копья), британка Лора Мьюр (бег на средние и длинные дистанции) и испанка Мария Перес (спортивная ходьба).

Голосование по определению победителя будет продолжаться до 5 октября. 0