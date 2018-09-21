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    • Нурмагомедов и Макгрегор провели дуэль взглядов
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    Нурмагомедов и Макгрегор провели дуэль взглядов

    Единоборства
    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и экс-чемпион организации Конор Макгрегор провели пресс-конференцию и дуэль взглядов накануне боя, намеченного на 6 октября.

    Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор
    Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор
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    На пресс-конференции Макгрегор постоянно оскорблял Нурмагомедова, заявляя, что уверенно выиграет поединок.

    «Я вернулся, чтобы опрокинуть этого маленького парня. Вся страна за него платит, он тратит деньги своего населения, чтобы готовиться к бою со мной, и даже его собственные соотечественники желают ему поражения. Я пришел сюда без оружия, с голыми руками.

    Хабиб, ты был тогда в автобусе, спрятался за чужой спиной и ничего не сделал. Порву тебя, оставлю отпечаток ботинка на твоей голове.

    Мы с тренером очень хорошо поработали над борьбой, сейчас я в хорошей форме. Готов к любому сценарию боя», — заявил ирландец.

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    • Нурмагомедов подчеркнул, что проводит бои ради славы, а его соперник — ради денег.

    «Я абсолютно расслаблен, жду долгую ночь 6 октября. Меня никак не задевают слова Конора, и мы все увидим в октагоне.

    Я был бы трупом, если бы вышел из автобуса? А ты зачем туда пришел, почему пришел с кучей народа? Ничем похвастать не можешь. Борьба у тебя нулевая, грэпплинг — нулевой. На что ты вообще надеешься? Я дерусь ради славы, а ты ради денег», — сказал россиянин.

    Бой Нурмагомедов — Магрегор состоится 6 октября в рамках турнира UFC 229 в Лас-Вегасе. 0

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