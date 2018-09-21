Нурмагомедов и Макгрегор провели дуэль взглядов

Чемпион UFC в легком весеи экс-чемпион организациипровели пресс-конференцию и дуэль взглядов накануне боя, намеченного на 6 октября.

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор sportingnews.com 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

На пресс-конференции Макгрегор постоянно оскорблял Нурмагомедова, заявляя, что уверенно выиграет поединок.

«Я вернулся, чтобы опрокинуть этого маленького парня. Вся страна за него платит, он тратит деньги своего населения, чтобы готовиться к бою со мной, и даже его собственные соотечественники желают ему поражения. Я пришел сюда без оружия, с голыми руками.

Хабиб, ты был тогда в автобусе, спрятался за чужой спиной и ничего не сделал. Порву тебя, оставлю отпечаток ботинка на твоей голове.

Мы с тренером очень хорошо поработали над борьбой, сейчас я в хорошей форме. Готов к любому сценарию боя», — заявил ирландец.

Нурмагомедов подчеркнул, что проводит бои ради славы, а его соперник — ради денег.

«Я абсолютно расслаблен, жду долгую ночь 6 октября. Меня никак не задевают слова Конора, и мы все увидим в октагоне.

Я был бы трупом, если бы вышел из автобуса? А ты зачем туда пришел, почему пришел с кучей народа? Ничем похвастать не можешь. Борьба у тебя нулевая, грэпплинг — нулевой. На что ты вообще надеешься? Я дерусь ради славы, а ты ради денег», — сказал россиянин.

Бой Нурмагомедов — Магрегор состоится 6 октября в рамках турнира UFC 229 в Лас-Вегасе. 0