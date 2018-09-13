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    Аверина и Солдатова завоевали золотые медали ЧМ по художественной гимнастике

    Художественная гимнастика
    Россиянки Дина Аверина и Александра Солдатова выиграли золотые медали на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Болгарии.

    Дина Аверина
    Дина Аверина
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    Аверина стала лучшей в упражнениях с булавами. Ее результат — 19,000 баллов.

    Второй стала Катерина Галкина из Белоруссии — 18 900, а бронзовую медаль выиграла сестра победительницы Арина Аверина — 18,850.

    Отметим, что ранее Дина Аверина выиграла на этом чемпионате мира золотые медали в упражнениях с обручем и мячом.

    Солдатова заняла первое место в упражнениях с лентой. По итогам своего выступления она набрала 18,600 балла.

    Обладательницей серебряной награды стала итальянка Милена Балдассарри (18,550), а замкнула тройку лучших представительница Израиля Линой Ашрам (18,500). 0

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