Аверина и Солдатова завоевали золотые медали ЧМ по художественной гимнастике

Россиянкивыиграли золотые медали на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Болгарии.

Аверина стала лучшей в упражнениях с булавами. Ее результат — 19,000 баллов.

Второй стала Катерина Галкина из Белоруссии — 18 900, а бронзовую медаль выиграла сестра победительницы Арина Аверина — 18,850.

Отметим, что ранее Дина Аверина выиграла на этом чемпионате мира золотые медали в упражнениях с обручем и мячом.

Солдатова заняла первое место в упражнениях с лентой. По итогам своего выступления она набрала 18,600 балла.

Обладательницей серебряной награды стала итальянка Милена Балдассарри (18,550), а замкнула тройку лучших представительница Израиля Линой Ашрам (18,500). 0