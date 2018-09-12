Шляпников: После второго сета к сборной России пришла уверенность

«Стартовое волнение — это обязательное условие любых соревнований. Первый матч — это всегда волнительно: новый зал, новые ощущения, поэтому и была задача минимизировать собственные ошибки, вкатиться, больше контролировать мяч и игру.
А когда мы почувствовали, что у нас многое стало получаться, мы начали прибавлять во всех элементах игры: в атаке, подаче, на блоке.
Конечно, когда мы выиграли первую партию, вторую, пришла уверенность. Ребята поняли, что у них всё получается. Например, если поначалу мы больше подавали планер, стараясь сводить к минимуму количество ошибок, то потом стали подавать агрессивнее и наращивать преимущество.
Австралия — хорошая, добротная команда, и первые две партии стали тому подтверждением. Сюрприз эта команда способна преподнести в любом матче.
Ко второму матчу будем готовиться в обычном режиме: будет видеопросмотр, восстановительные мероприятия, завтра проведём тренировку по плану.
Медицинский штаб проведёт анализ, и мы будем знать, какой тип тренировки выбрать, чтобы игроки были в наилучшем состоянии», — передаёт слова Шляпникова «Чемпионат». 0