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    Шляпников: После второго сета к сборной России пришла уверенность

    Волейбол
    Главный тренер мужской сборной России Сергей Шляпников прокомментировал победу своей команды над Австралией (3:0) в первом туре группового этапа чемпионата мира в Болгарии и Италии.

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    «Стартовое волнение — это обязательное условие любых соревнований. Первый матч — это всегда волнительно: новый зал, новые ощущения, поэтому и была задача минимизировать собственные ошибки, вкатиться, больше контролировать мяч и игру.

    А когда мы почувствовали, что у нас многое стало получаться, мы начали прибавлять во всех элементах игры: в атаке, подаче, на блоке.

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    • Конечно, когда мы выиграли первую партию, вторую, пришла уверенность. Ребята поняли, что у них всё получается. Например, если поначалу мы больше подавали планер, стараясь сводить к минимуму количество ошибок, то потом стали подавать агрессивнее и наращивать преимущество.

    Австралия — хорошая, добротная команда, и первые две партии стали тому подтверждением. Сюрприз эта команда способна преподнести в любом матче.

    Ко второму матчу будем готовиться в обычном режиме: будет видеопросмотр, восстановительные мероприятия, завтра проведём тренировку по плану.

    Медицинский штаб проведёт анализ, и мы будем знать, какой тип тренировки выбрать, чтобы игроки были в наилучшем состоянии», — передаёт слова Шляпникова «Чемпионат». 0

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