Финский пилот покинет «Феррари» по окончании сезона

Пилот «Феррари»покинет команду после окончания сезона. Об этом итальянская команда объявила на своем официальном сайте.

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«В конце сезона-2018 Кими Райкконен покинет команду. За эти годы вклад Кими в команду, как водителя, так и человека, был фундаментальным. Он сыграл решающую роль в росте команды и был, в то же время, всегда отличным членом команды.

Будучи чемпионом мира, он всегда будет частью истории и семь "Феррари". Мы благодарим Кими за все это и желаем ему и его семье процветающего будущего», — говорится в заявлении.

38-летний финн выступал за «Феррари» с 2007 по 2009 год. Затем вернулся в Маранелло в 2014 году. В нынешнем сезоне Райкконен в зачете чемпионата мира занимает третье место, уступая партнеру по команде Себастьяну Феттелю и Льюису Хэмилтону из «Мерседеса».

Ожидается, что в 2019 году напарником Феттеля будет пилот «Заубера» Шарль Леклер. 0