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    Хэмилтон стал победителем Гран-при Италии

    Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем 14-го этапа чемпионата Формулы-1 — Гран-при Италии.

    Льюис Хэмилтон
    Льюис Хэмилтон
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    Второе место занял финн Кими Райкконен из «Феррари». Замкнул первую тройку представитель «Мерседеса» Валттери Боттас.

    Себастьян Феттель из «Феррари» после столкновения с Хэмилтоном на первом круге потерял много позиций, но в итоге занял четвертое место.

    Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин финишировал 11-м, что стало его лучшим результатом в Формуле-1.

    В общем зачете Хэмилтон упрочил свое лидерство (256 очков). Вслед за ним идут Феттель (226), Райкконен (164) и Боттас (159).

    Следующий этап пройдет в Сингапуре 14-16 сентября.

    Формула-1. Гран-при Италии. Гонка

    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
    2. Кими Райкконен («Феррари») +8,705
    3. Валттери Боттас («Мерседес») +14,501
    4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +16,669
    5. Себастьян Феттель («Феррари») +18,569
    6. Ромен Грожан («Хаас») +57,952
    7. Эстебан Окон («Рейсинг Пойнт Форс Индия») +58,831
    8. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт Форс Индия») +59,781
    9. Карлос Сайнс («Рено») +1.19,026
    10. Лэнс Стролл («Уильямс») +1 круг
    11. Сергей Сироткин («Уильямс») +1 круг
    12. Шарль Леклер («Заубер») +1 круг
    13. Стоффель Вандорн («Макларен») +1 круг
    14. Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг
    15. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг
    16. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг
    17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
    Даниэль Риккардо («Ред Булл») — не финишировал
    Фернандо Алонсо («Макларен») — не финишировал
    Брендон Хартли («Торо Россо») — не финишировал. 0

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