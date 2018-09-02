Хэмилтон стал победителем Гран-при Италии

Пилот «Мерседеса»стал победителем 14-го этапа чемпионата Формулы-1 — Гран-при Италии.

Второе место занял финн Кими Райкконен из «Феррари». Замкнул первую тройку представитель «Мерседеса» Валттери Боттас.

Себастьян Феттель из «Феррари» после столкновения с Хэмилтоном на первом круге потерял много позиций, но в итоге занял четвертое место.

Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин финишировал 11-м, что стало его лучшим результатом в Формуле-1.

В общем зачете Хэмилтон упрочил свое лидерство (256 очков). Вслед за ним идут Феттель (226), Райкконен (164) и Боттас (159).

Следующий этап пройдет в Сингапуре 14-16 сентября.

Формула-1. Гран-при Италии. Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Кими Райкконен («Феррари») +8,705

3. Валттери Боттас («Мерседес») +14,501

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +16,669

5. Себастьян Феттель («Феррари») +18,569

6. Ромен Грожан («Хаас») +57,952

7. Эстебан Окон («Рейсинг Пойнт Форс Индия») +58,831

8. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт Форс Индия») +59,781

9. Карлос Сайнс («Рено») +1.19,026

10. Лэнс Стролл («Уильямс») +1 круг

11. Сергей Сироткин («Уильямс») +1 круг

12. Шарль Леклер («Заубер») +1 круг

13. Стоффель Вандорн («Макларен») +1 круг

14. Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг

15. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг

16. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг

17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг

Даниэль Риккардо («Ред Булл») — не финишировал

Фернандо Алонсо («Макларен») — не финишировал

Брендон Хартли («Торо Россо») — не финишировал. 0