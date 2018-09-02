Хэмилтон стал победителем Гран-при Италии

Второе место занял финн Кими Райкконен из «Феррари». Замкнул первую тройку представитель «Мерседеса» Валттери Боттас.
Себастьян Феттель из «Феррари» после столкновения с Хэмилтоном на первом круге потерял много позиций, но в итоге занял четвертое место.
Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин финишировал 11-м, что стало его лучшим результатом в Формуле-1.
В общем зачете Хэмилтон упрочил свое лидерство (256 очков). Вслед за ним идут Феттель (226), Райкконен (164) и Боттас (159).
Следующий этап пройдет в Сингапуре 14-16 сентября.
Формула-1. Гран-при Италии. Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Кими Райкконен («Феррари») +8,705
3. Валттери Боттас («Мерседес») +14,501
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +16,669
5. Себастьян Феттель («Феррари») +18,569
6. Ромен Грожан («Хаас») +57,952
7. Эстебан Окон («Рейсинг Пойнт Форс Индия») +58,831
8. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт Форс Индия») +59,781
9. Карлос Сайнс («Рено») +1.19,026
10. Лэнс Стролл («Уильямс») +1 круг
11. Сергей Сироткин («Уильямс») +1 круг
12. Шарль Леклер («Заубер») +1 круг
13. Стоффель Вандорн («Макларен») +1 круг
14. Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг
15. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг
16. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
Даниэль Риккардо («Ред Булл») — не финишировал
Фернандо Алонсо («Макларен») — не финишировал
Брендон Хартли («Торо Россо») — не финишировал. 0