Райкконен выиграл квалификацию Гран-при Италии

Третья и четвертая позиции у гонщиков «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса.
Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин показал 12-й результат.
Гран-при Италии. Формула-1. Квалификация
1. Кими Райкконен («Феррари») — 1.19,119
2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,161
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,175
4. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,537
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,496
6. Ромен Грожан («Хаас») — +1,817
7. Карлос Сайнс («Рено») — +1,922
8. Эстебан Окон («Форс Индия») — +1,980
9. Пьер Гасли («Торо Россо») — +2,231
10. Лэнс Стролл («Уильямс») — +2,508
Не прошли в третий сегмент:
11. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.21,669
12. Сергей Сироткин («Уильямс») — 1.21,732
13. Фернандо Алонсо («Макларен») — 1.22,568
14. Нико Хюлькенберг («Рено»)
15. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)
Не прошли во второй сегмент:
16. Серхио Перес («Форс Индия») — 1.21,888
17. Шарль Леклер («Заубер») — 1.21,889
18. Брендон Хартли («Торо Россо») — 1.21,934
19. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1.22,048
20. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1.22,085. 0