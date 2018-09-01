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    Райкконен выиграл квалификацию Гран-при Италии

    Формула-1 Автоспорт
    Пилоты «Феррари» Кими Райкконен и Себастьян Феттель заняли первые два места в квалификации этапа Формулы-1 Гран-при Италии.

    Кими Райкконен
    Кими Райкконен
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    Третья и четвертая позиции у гонщиков «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса.​

    Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин показал 12-й результат.

    Гран-при Италии. Формула-1. Квалификация

    1. Кими Райкконен («Феррари») — 1.19,119
    2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,161
    3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,175
    4. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,537
    5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,496
    6. Ромен Грожан («Хаас») — +1,817
    7. Карлос Сайнс («Рено») — +1,922
    8. Эстебан Окон («Форс Индия») — +1,980
    9. Пьер Гасли («Торо Россо») — +2,231
    10. Лэнс Стролл («Уильямс») — +2,508

    Не прошли в третий сегмент:

    11. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.21,669
    12. Сергей Сироткин («Уильямс») — 1.21,732
    13. Фернандо Алонсо («Макларен») — 1.22,568
    14. Нико Хюлькенберг («Рено»)
    15. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)

    Не прошли во второй сегмент:

    16. Серхио Перес («Форс Индия») — 1.21,888
    17. Шарль Леклер («Заубер») — 1.21,889
    18. Брендон Хартли («Торо Россо») — 1.21,934
    19. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1.22,048
    20. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1.22,085. 0

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