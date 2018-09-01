Райкконен выиграл квалификацию Гран-при Италии

Пилоты «Феррари»заняли первые два места в квалификации этапа Формулы-1

Третья и четвертая позиции у гонщиков «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса.​

Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин показал 12-й результат.

Гран-при Италии. Формула-1. Квалификация

1. Кими Райкконен («Феррари») — 1.19,119

2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,161

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,175

4. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,537

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,496

6. Ромен Грожан («Хаас») — +1,817

7. Карлос Сайнс («Рено») — +1,922

8. Эстебан Окон («Форс Индия») — +1,980

9. Пьер Гасли («Торо Россо») — +2,231

10. Лэнс Стролл («Уильямс») — +2,508

Не прошли в третий сегмент:

11. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.21,669

12. Сергей Сироткин («Уильямс») — 1.21,732

13. Фернандо Алонсо («Макларен») — 1.22,568

14. Нико Хюлькенберг («Рено»)

15. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)

Не прошли во второй сегмент:

16. Серхио Перес («Форс Индия») — 1.21,888

17. Шарль Леклер («Заубер») — 1.21,889

18. Брендон Хартли («Торо Россо») — 1.21,934

19. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1.22,048

20. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1.22,085. 0