ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лига ЕвропыЖеребьевка Лиги Европы 2018/2019
  • 15:01
    • «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» узнали соперников по групповому этапу ЛЕ
  • 16:04
    • Опубликован предварительный календарь Формулы-1 на 2019 год
  • 15:24
    • Гризманн — лучший игрок Лиги Европы-2017/18
  • 15:13
    • «Севилья» заключила контракт с Промесом
  • 13:48
    • ЦСКА приобрел полузащитника «Норчепинга»
    Все новости спорта

    Опубликован предварительный календарь Формулы-1 на 2019 год

    Формула-1 Автоспорт
    На официальном сайте Формулы-1 опубликован предварительный календарь этапов на 2019 год.

    Формула-1
    Формула-1
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Гонка Гран-при России состоится 29 сентября и станет 16-й по счету в следующем сезоне.

    Всего в проект календаря включен 21 этап, 11 из которых состоятся в Европе, пять — в Азии, четыре в Северной и Южной Америке, один — в Австралии.

    Сезон начнется в марте с Гран-при Австралии, а завершится 1 декабря гонкой Гран-при Абу-Даби.

    Полностью проект выглядит следующим образом:

    17 марта — Гран-при Австралии;
    31 марта — Гран-при Бахрейна,
    14 апреля — Гран-при Китая;
    28 апреля — Гран-при Азербайджана;
    12 мая — Гран-при Испании;
    26 мая — Гран-при Монако;
    9 июня — Гран-при Канады;
    23 июня — Гран-при Франции;
    30 июня — Гран-при Австрии;
    14 июля — Гран-при Великобритании;
    28 июля — Гран-при Германии (Хоккенхайм);
    4 августа — Гран-при Венгрии,
    1 сентября — Гран-при Бельгии;
    8 сентября — Гран-при Италии;
    22 сентября — Гран-при Сингапура;
    29 сентября — Гран-при России;
    13 октября — Гран-при Японии;
    27 октября — Гран-при Мексики;
    3 ноября — Гран-при США (Остин);
    17 ноября — Гран-при Бразилии;
    1 декабря — Гран-при Абу-Даби. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Ударник против борца. Макгрегор — главый вызов в карьере Хабиба
  • 04/08/2018 в 19:07
    •
  • Прогноз
  • «Ростов» — «Рубин»
  • 1.70
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Огорчит ли «Ростов» своего бывшего тренера?
  • «Ростов» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Удержит ли «Дортмунд» лидерство в Бундеслиге?
  • «Ганновер» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки
  • 4.50
    •
  • «Милан» вспомнит о победах в матче против «Ромы»
  • «Милан» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 4.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Футболисты «Эвертона» Футбол Темные лошадки АПЛ. Они готовы бросить вызов грандамНовый сезон в чемпионате Англии набирает обороты. От кого ждать сюрпризов? Вчера в 16:360
  • 11:18
    • ЦСКА объявил о переходе японского форварда
  • 10:25
    • «Монреаль Импэкт» опережает остальных претендентов в борьбе за Маркизио
  • 10:08
    • «Уфа» подписала игрока сборной Люксембурга
    Рафаэль Надаль Теннис US Open. Хачанов сыграет с Надалем в третьем круге, Касаткина и Звонарева вылетелиОбзор четвертого соревновательного дня на Открытом чемпионате США по теннису 00:360
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Милан» настроен решительно
  • 6.56
    •
  • 15:47
    • Болт дебютировал в составе австралийского футбольного клуба
  • 13:56
    • «Пари Сен-Жермен» отдал вратаря в аренду «Айнтрахту»
  • 13:33
    • Павлюченко определился с новым клубом
    Лига чемпионов Футбол Жеребьевка Лиги чемпионов 2018/2019Онлайн жеребьёвки группового этапа ЛЧ: когда матчи, кто с кем играет Вчера в 20:080
  • 09:03
    • Полузащитник «Ростова» арендован аутсайдером Чемпионшипа
  • 08:12
    • Шарапова вышла в третий круг US Open
  • 08:00
    • Португалия сократила отставание от России в рейтинге УЕФА
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон