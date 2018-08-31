Опубликован предварительный календарь Формулы-1 на 2019 год

Гонка Гран-при России состоится 29 сентября и станет 16-й по счету в следующем сезоне.
Всего в проект календаря включен 21 этап, 11 из которых состоятся в Европе, пять — в Азии, четыре в Северной и Южной Америке, один — в Австралии.
Сезон начнется в марте с Гран-при Австралии, а завершится 1 декабря гонкой Гран-при Абу-Даби.
Полностью проект выглядит следующим образом:
17 марта — Гран-при Австралии;
31 марта — Гран-при Бахрейна,
14 апреля — Гран-при Китая;
28 апреля — Гран-при Азербайджана;
12 мая — Гран-при Испании;
26 мая — Гран-при Монако;
9 июня — Гран-при Канады;
23 июня — Гран-при Франции;
30 июня — Гран-при Австрии;
14 июля — Гран-при Великобритании;
28 июля — Гран-при Германии (Хоккенхайм);
4 августа — Гран-при Венгрии,
1 сентября — Гран-при Бельгии;
8 сентября — Гран-при Италии;
22 сентября — Гран-при Сингапура;
29 сентября — Гран-при России;
13 октября — Гран-при Японии;
27 октября — Гран-при Мексики;
3 ноября — Гран-при США (Остин);
17 ноября — Гран-при Бразилии;
1 декабря — Гран-при Абу-Даби. 0