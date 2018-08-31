Опубликован предварительный календарь Формулы-1 на 2019 год

На официальном сайте Формулы-1 опубликован предварительный календарь этапов на 2019 год.

Гонка Гран-при России состоится 29 сентября и станет 16-й по счету в следующем сезоне.

Всего в проект календаря включен 21 этап, 11 из которых состоятся в Европе, пять — в Азии, четыре в Северной и Южной Америке, один — в Австралии.

Сезон начнется в марте с Гран-при Австралии, а завершится 1 декабря гонкой Гран-при Абу-Даби.

Полностью проект выглядит следующим образом:

17 марта — Гран-при Австралии;

31 марта — Гран-при Бахрейна,

14 апреля — Гран-при Китая;

28 апреля — Гран-при Азербайджана;

12 мая — Гран-при Испании;

26 мая — Гран-при Монако;

9 июня — Гран-при Канады;

23 июня — Гран-при Франции;

30 июня — Гран-при Австрии;

14 июля — Гран-при Великобритании;

28 июля — Гран-при Германии (Хоккенхайм);

4 августа — Гран-при Венгрии,

1 сентября — Гран-при Бельгии;

8 сентября — Гран-при Италии;

22 сентября — Гран-при Сингапура;

29 сентября — Гран-при России;

13 октября — Гран-при Японии;

27 октября — Гран-при Мексики;

3 ноября — Гран-при США (Остин);

17 ноября — Гран-при Бразилии;

1 декабря — Гран-при Абу-Даби. 0