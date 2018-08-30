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    Квят может вернуться в «Торо Россо»

    Формула-1 Автоспорт
    Российский гонщик Даниил Квят может вернуться в состав «Торо Россо», откуда он был уволен по ходу сезона-2017.

    Даниил Квят
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    После неожиданного ухода Даниэля Риккардо в «Ред Булл» и грядущего перехода в главную команду «быков» Пьера Гасли у «Торо Россо» нет кандидатов из собственной молодёжной команды для продвижения в Формулу-1.

    Судьба 28-летнего новозеландца будет зависеть от того, как он проявит себя в оставшихся гонках чемпионата. Среди возможных кандидатов на его замену называют Ландо Норриса и Стоффеля Вандорна.

    В такой ситуации «Торо Россо» может пойти на возобновление отношений с Квятом, который в 2018 году работает пилотом по развитию «Феррари» и ни в каких гонках не участвует.

    Как утверждает Motorsport, консультант «Ред Булла» Хельмут Марко и глава «Феррари» Маурицио Арривабене обсудили возможное возвращение россиянина в состав молодежной команды «быков».

    Квят дебютировал в «Торо Россо» в сезоне-2014, затем год с небольшим выступал за «Ред Булл», после чего вернулся, уступив место в «старшей» команде Максу Ферстаппену.

    Осенью 2017-го Марко заявил о разрыве контракта с россиянином. 0

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