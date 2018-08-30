Квят может вернуться в «Торо Россо»

Российский гонщикможет вернуться в состав, откуда он был уволен по ходу сезона-2017.

После неожиданного ухода Даниэля Риккардо в «Ред Булл» и грядущего перехода в главную команду «быков» Пьера Гасли у «Торо Россо» нет кандидатов из собственной молодёжной команды для продвижения в Формулу-1.

Судьба 28-летнего новозеландца будет зависеть от того, как он проявит себя в оставшихся гонках чемпионата. Среди возможных кандидатов на его замену называют Ландо Норриса и Стоффеля Вандорна.

В такой ситуации «Торо Россо» может пойти на возобновление отношений с Квятом, который в 2018 году работает пилотом по развитию «Феррари» и ни в каких гонках не участвует.

Как утверждает Motorsport, консультант «Ред Булла» Хельмут Марко и глава «Феррари» Маурицио Арривабене обсудили возможное возвращение россиянина в состав молодежной команды «быков».

Квят дебютировал в «Торо Россо» в сезоне-2014, затем год с небольшим выступал за «Ред Булл», после чего вернулся, уступив место в «старшей» команде Максу Ферстаппену.

Осенью 2017-го Марко заявил о разрыве контракта с россиянином. 0