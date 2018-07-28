Феттель стал лучшим в третьей практике на Гран-при Венгрии

Свой лучший круг на трассе «Хунгароринг» немец проехал за 1 минуту 16,170 секунды.
Вторым стал финн Вальттери Боттас из «Мерседеса». Тройку замкнул другой пилот «Феррари» финн Кими Райкконен.
Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин показал 16-е время, а его партнер по команде канадец Лэнс Стролл стал 20-м.
Квалификация Гран-при Венгрии начнется в 16:00 по московскому времени.
Формула-1. Гран-при Венгрии. Третья практика
1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.16,170
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,059
3. Кими Райкконен («Феррари») — +0,203
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,579
5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — +0,633
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,776
7. Карлос Сайнс («Рено») — +1,584
8. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,913
9. Ромен Грожан («Хаас») — +1,914
10. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,969
11. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,060
12. Брендон Хартли («Торо Россо») — +2,082
13. Шарль Леклер («Заубер») — +2,206
14. Фернандо Алонсо («Макларен») — +2,297
15. Эстебан Окон («Форс Индия») — +2,342
16. Сергей Сироткин («Уильямс») — +2,460
17. Стоффель Вандорн («Макларен») — +2,619
18. Маркус Эрикссон («Заубер») — +2,672
19. Серхио Перес («Форс Индия») +2,792
20. Лэнс Стролл («Уильямс») — +2,962. 0