ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты ЦСКАТактическая победа Гончаренко. ЦСКА завоевал первый трофей сезона
  • 14:34
    • Черчесов получил орден Александра Невского
  • 14:20
    • СМИ: «Реал» отказался от приобретения от Азара
  • 13:25
    • Шумаков потребовал обмена из ЦСКА
  • 13:16
    • Игроки сборной России получили звания заслуженных мастеров спорта
  • 09:18
    • В Мексике подтвердили уход Осорио
    Все новости спорта

    Феттель стал лучшим в третьей практике на Гран-при Венгрии

    Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Феррари» Себастьян Феттель показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов на 12-м этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.

    Себастьян Феттель
    Себастьян Феттель
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Свой лучший круг на трассе «Хунгароринг» немец проехал за 1 минуту 16,170 секунды.

    Вторым стал финн Вальттери Боттас из «Мерседеса». Тройку замкнул другой пилот «Феррари» финн Кими Райкконен.

    Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин показал 16-е время, а его партнер по команде канадец Лэнс Стролл стал 20-м.

    Квалификация Гран-при Венгрии начнется в 16:00 по московскому времени.

    Формула-1. Гран-при Венгрии. Третья практика

    1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.16,170
    2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,059
    3. Кими Райкконен («Феррари») — +0,203
    4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,579
    5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — +0,633
    6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,776
    7. Карлос Сайнс («Рено») — +1,584
    8. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,913
    9. Ромен Грожан («Хаас») — +1,914
    10. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,969
    11. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,060
    12. Брендон Хартли («Торо Россо») — +2,082
    13. Шарль Леклер («Заубер») — +2,206
    14. Фернандо Алонсо («Макларен») — +2,297
    15. Эстебан Окон («Форс Индия») — +2,342
    16. Сергей Сироткин («Уильямс») — +2,460
    17. Стоффель Вандорн («Макларен») — +2,619
    18. Маркус Эрикссон («Заубер») — +2,672
    19. Серхио Перес («Форс Индия») +2,792
    20. Лэнс Стролл («Уильямс») — +2,962. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Перестройка российского биатлона
  • 24/05/2018 в 01:33
    •
  • Прогноз
  • «Тамбов» — «Нижний Новгород»
  • 1.70
  • Завтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Эмери насолить своей бывшей команде?
  • «Арсенал» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1,64
    •
  • Что принесет стартовая игра нового сезона?
  • «Урал» — «Анжи». Прогноз и ставки
  • 1,94
    •
  • «Оренбург» не допустит разгрома в Москве
  • «Спартак» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 1,82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Мохамед Салах сравнял счет в матче Футбол Репетиция борьбы за чемпионство. «Ливерпуль» огорчил ГвардиолуСМИ — о победе «красных» над «Манчестер Сити» 26/07/2018 в 20:010
  • 07:52
    • «Ювентус» согласовал с «Миланом» обмен защитниками
  • 07:46
    • «Милан» договорился об аренде Игуаина
  • 07:08
    • ЦСКА объявил об уходе Витиньо
    Александр Головин Футбол Головин выбрал правильных русскихПереход полузащитника сборной России Александра Головина из московского ЦСКА в «Монако» — в нашем обзоре прессы 26/07/2018 в 11:230
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Победы «Урала» и «Спартака»
  • 2.93
    •
  • 15:10
    • «Интер» арендует защитника сборной Хорватии
  • 14:48
    • Феттель стал лучшим в третьей практике на Гран-при Венгрии
  • 14:09
    • Черчесов лично настаивал на схеме «2+2»
    Голов в новом сезоне мы тоже ждем побольше Футбол Под знаком медведя: 10 ожиданий от нового сезона РПЛДелимся главными ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ 2018/19 26/07/2018 в 03:310
  • 00:15
    • ЦСКА — семикратный обладатель Суперкубка России
  • 13:55
    • Мейтин не скрывает факт уханья в адрес Витиньо
  • 13:40
    • Тульский «Арсенал» арендовал нападающего «Зенита»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон