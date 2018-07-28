Феттель стал лучшим в третьей практике на Гран-при Венгрии

Пилот «Феррари»показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов на 12-м этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.

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Свой лучший круг на трассе «Хунгароринг» немец проехал за 1 минуту 16,170 секунды.

Вторым стал финн Вальттери Боттас из «Мерседеса». Тройку замкнул другой пилот «Феррари» финн Кими Райкконен.

Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин показал 16-е время, а его партнер по команде канадец Лэнс Стролл стал 20-м.

Квалификация Гран-при Венгрии начнется в 16:00 по московскому времени.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Третья практика

1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.16,170

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,059

3. Кими Райкконен («Феррари») — +0,203

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,579

5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — +0,633

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,776

7. Карлос Сайнс («Рено») — +1,584

8. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,913

9. Ромен Грожан («Хаас») — +1,914

10. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,969

11. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,060

12. Брендон Хартли («Торо Россо») — +2,082

13. Шарль Леклер («Заубер») — +2,206

14. Фернандо Алонсо («Макларен») — +2,297

15. Эстебан Окон («Форс Индия») — +2,342

16. Сергей Сироткин («Уильямс») — +2,460

17. Стоффель Вандорн («Макларен») — +2,619

18. Маркус Эрикссон («Заубер») — +2,672

19. Серхио Перес («Форс Индия») +2,792

20. Лэнс Стролл («Уильямс») — +2,962. 0