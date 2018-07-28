Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии

Пилот команды «Мерседес»выиграл квалификацию 12-го этапа чемпионата Формулы-1 Гран-при Венгрии.

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Свой лучший круг в третьем сегменте квалификации британец преодолел за 1 минуту 35,658 секунды.

Вторым стал партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас, третьим и четвертым — финн Кими Райкконен и немец Себастьян Феттель, представляющие «Феррари».

Россиянин Сергей Сироткин из «Уильямса» стал 20-м, его партнер канадец Лэнс Стролл — 15-м.

Гонка Гран-при Венгрии состоится в воскресенье, 29 июля.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.35,658

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,260

3. Кими Райкконен («Феррари») — +0,528

4. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,552

5. Карлос Сайнс («Рено») — +1,085

6. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,933

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +2,374

8. Брендон Хартли («Торо Россо») — +2,470

9. Кевин Магнуссен («Хаас») — +4,200

10. Ромен Грожан («Хаас») — +4,935

Не прошли в третий сегмент:

11. Фернандо Алонсо («Макларен») — 1.35,214

12. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 1.36,442

13. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.36,506

14. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1.37,075

15. Лэнс Стролл («Уильямс») — без времени

Не прошли во второй сегмент:

16. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1.18,782

17. Шарль Леклер («Заубер») — 1.18,817

18. Эстебан Окон («Форс Индия») — 1.19,142

19. Серхио Перес («Форс Индия») — 1.19,200

20. Сергей Сироткин («Уильямс) — 1.19,301. 0