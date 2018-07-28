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    Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии

    Формула-1 Автоспорт
    Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию 12-го этапа чемпионата Формулы-1 Гран-при Венгрии.

    Льюис Хэмилтон
    Льюис Хэмилтон
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    Свой лучший круг в третьем сегменте квалификации британец преодолел за 1 минуту 35,658 секунды.

    Вторым стал партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас, третьим и четвертым — финн Кими Райкконен и немец Себастьян Феттель, представляющие «Феррари».

  • Феттель стал лучшим в третьей практике на Гран-при Венгрии
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    Гонка Гран-при Венгрии состоится в воскресенье, 29 июля.

    Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация

    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.35,658
    2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,260
    3. Кими Райкконен («Феррари») — +0,528
    4. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,552
    5. Карлос Сайнс («Рено») — +1,085
    6. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,933
    7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +2,374
    8. Брендон Хартли («Торо Россо») — +2,470
    9. Кевин Магнуссен («Хаас») — +4,200
    10. Ромен Грожан («Хаас») — +4,935

    Не прошли в третий сегмент:

    11. Фернандо Алонсо («Макларен») — 1.35,214
    12. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 1.36,442
    13. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.36,506
    14. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1.37,075
    15. Лэнс Стролл («Уильямс») — без времени

    Не прошли во второй сегмент:

    16. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1.18,782
    17. Шарль Леклер («Заубер») — 1.18,817
    18. Эстебан Окон («Форс Индия») — 1.19,142
    19. Серхио Перес («Форс Индия») — 1.19,200
    20. Сергей Сироткин («Уильямс) — 1.19,301. 0

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