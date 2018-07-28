Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии

Свой лучший круг в третьем сегменте квалификации британец преодолел за 1 минуту 35,658 секунды.
Вторым стал партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас, третьим и четвертым — финн Кими Райкконен и немец Себастьян Феттель, представляющие «Феррари».
Россиянин Сергей Сироткин из «Уильямса» стал 20-м, его партнер канадец Лэнс Стролл — 15-м.
Гонка Гран-при Венгрии состоится в воскресенье, 29 июля.
Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.35,658
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,260
3. Кими Райкконен («Феррари») — +0,528
4. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,552
5. Карлос Сайнс («Рено») — +1,085
6. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,933
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +2,374
8. Брендон Хартли («Торо Россо») — +2,470
9. Кевин Магнуссен («Хаас») — +4,200
10. Ромен Грожан («Хаас») — +4,935
Не прошли в третий сегмент:
11. Фернандо Алонсо («Макларен») — 1.35,214
12. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 1.36,442
13. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.36,506
14. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1.37,075
15. Лэнс Стролл («Уильямс») — без времени
Не прошли во второй сегмент:
16. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1.18,782
17. Шарль Леклер («Заубер») — 1.18,817
18. Эстебан Окон («Форс Индия») — 1.19,142
19. Серхио Перес («Форс Индия») — 1.19,200
20. Сергей Сироткин («Уильямс) — 1.19,301. 0