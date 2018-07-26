Макгрегор избежал тюремного заключения

Конор Макгрегор
usatoday.com
Ирландец избежал тюремного заключения, что позволяет ему возобновить профессиональную карьеру.
Поскольку 30-летний спортсмен признал себя виновным, судья Раймонд Родригес постановил Макгрегору возместить убытки за разбитый автобус, отработать пять дней общественных работ и пройти три сеанса занятий по управлению гневом.
Макгрегор в апреле в Бруклине атаковал автобус с участниками турнира UFC 223, в числе которых был россиянин Хабиб Нурмагомедов. Ирландец разбил стекло автобуса. В результате пострадали несколько спортсменов, три боя были отменены. 0