Макгрегор избежал тюремного заключения

Бывший двукратный чемпион UFCпошел на сделку со следствием по делу о нападении на автобус с бойцами в апреле этого года, информирует MMA Junkie.

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Ирландец избежал тюремного заключения, что позволяет ему возобновить профессиональную карьеру.

Поскольку 30-летний спортсмен признал себя виновным, судья Раймонд Родригес постановил Макгрегору возместить убытки за разбитый автобус, отработать пять дней общественных работ и пройти три сеанса занятий по управлению гневом.

Макгрегор в апреле в Бруклине атаковал автобус с участниками турнира UFC 223, в числе которых был россиянин Хабиб Нурмагомедов. Ирландец разбил стекло автобуса. В результате пострадали несколько спортсменов, три боя были отменены. 0