В программу зимних ОИ-2022 включены семь новых дисциплин

В программу зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине, включены семь новых дисциплин, информирует пресс-служба МОК.

Новыми дисциплинами станут: соревнования по женскому бобслею среди одиночниц, смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные соревнования в прыжках на лыжах с трамплина, смешанные соревнования по фристайлу в лыжной акробатике, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр и состязания по сноуборд-кроссу среди смешанных команд.

«Включение в программы новых дисциплин отражает нашу неизменную приверженность к тому, чтобы Олимпийские игры оставались более привлекательными и сбалансированными по гендерному признаку. Мне очень приятно видеть увеличение числа женщин среди участников Олимпиад», — заявил спортивный директор МОК Кит Макконнелл.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. 0