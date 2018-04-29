Емельяненко поблагодарил всех своих болельщиков

Боец Bellatorвыразил слова благодарности после победы над Фрэнком Миром.

«Нижайший поклон всем, кто смотрел бой, переживал и молился за меня. Большое спасибо моей семье, друзьям, тренерам: Питеру Тайессе, Владимиру Михайловичу Воронову, Александру Васильевичу Мичкову, Максиму Лейдеккеру, Хансу Крусу за поддержку и помощь в подготовке.

Знаю, что очень многим пришлось рано вставать, чтобы посмотреть этот бой. Много поклонников единоборств приехали в Роузмонт из России, Сербии, Греции и Америки! Слава богу, мы победили!» – написал Емельяненко на своей странице в Instagram.

Федор Емельяненко нокаутировал Фрэнка Мира

Федор Емельяненко нокаутировал Фрэнка Мира в первом раунде и вышел в полуфинал гран-при тяжеловесов.