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    Емельяненко поблагодарил всех своих болельщиков

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    Федор Емельяненко
    На фото:Федор Емельяненко
    Боец Bellator Федор Емельяненко выразил слова благодарности после победы над Фрэнком Миром.

    «Нижайший поклон всем, кто смотрел бой, переживал и молился за меня. Большое спасибо моей семье, друзьям, тренерам: Питеру Тайессе, Владимиру Михайловичу Воронову, Александру Васильевичу Мичкову, Максиму Лейдеккеру, Хансу Крусу за поддержку и помощь в подготовке.

    Знаю, что очень многим пришлось рано вставать, чтобы посмотреть этот бой. Много поклонников единоборств приехали в Роузмонт из России, Сербии, Греции и Америки! Слава богу, мы победили!» – написал Емельяненко на своей странице в Instagram.

    Федор Емельяненко нокаутировал Фрэнка Мира

    Федор Емельяненко нокаутировал Фрэнка Мира в первом раунде и вышел в полуфинал гран-при тяжеловесов.

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