Команда Нурмагомедова хочет провести бой против Макгрегора в ноябре

Команда чемпиона UFC россиянинапланирует провести бой против ирландцав ноябре в США.

Об этом сообщил менеджер российского спортсмена Ризван Магомедов.

«Конкретных переговоров с Макгрегором нет. Пока у нас план, чтобы Хабиб подрался с ним в ноябре», — цитирует Магомедова ТАСС.

Макгрегор напал на автобус Нурмагомедова

В ночь на 8 апреля в Нью-Йорке перед боем Нурмагомедова с американцем Элом Яквинтой за титул чемпиона UFC в легком весе Макгрегор напал на автобус, в котором находились бойцы организации, в том числе и Хабиб. После этого ирландца арестовали, но затем отпустили под залог.