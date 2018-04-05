Макгрегор напал на автобус Нурмагомедова

Причиной стало то, что Макгрегор напал на автобус на автобус с участниками турнира UFC 223, в котором Хабиб Нурмагомедов встретится с Максом Холлоуэем. Бойцов везли с пресс-конференции.
Ирландец схватил ограждение и пытался бросить его в сторону автобуса. Он был остановлен охраной. Один из его друзей стулом разбил окно автобуса.
В результате повреждения получил Майкл Кьеза. На место происшествия была вызвана полиция.
Напомним, ранее Нурмагомедов вступил в конфликт со спарринг-партнером Макгрегора Артемом Лобовым. Хабиб в ультимативной форме потребовал не упоминать его имени в интервью.
Такая реакция была вызвана словами Лобова про то, что Нурмагомедов боится выйти против Макгрегора
Footage of Conor McGregor throwing a hand truck through the bus window. #UFC223 #ConorMcGregor pic.twitter.com/nWoe92KJjA— JakeyyBoii99 (@JakeyyBoii99) 5 апреля 2018 г.