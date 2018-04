Макгрегор напал на автобус Нурмагомедова

Полиция Нью-Йорка получила ордер на арест ирландского бойца ММА, сообщает Mirror.

Причиной стало то, что Макгрегор напал на автобус на автобус с участниками турнира UFC 223, в котором Хабиб Нурмагомедов встретится с Максом Холлоуэем. Бойцов везли с пресс-конференции.

Ирландец схватил ограждение и пытался бросить его в сторону автобуса. Он был остановлен охраной. Один из его друзей стулом разбил окно автобуса.

В результате повреждения получил Майкл Кьеза. На место происшествия была вызвана полиция.

Напомним, ранее Нурмагомедов вступил в конфликт со спарринг-партнером Макгрегора Артемом Лобовым. Хабиб в ультимативной форме потребовал не упоминать его имени в интервью.

Такая реакция была вызвана словами Лобова про то, что Нурмагомедов боится выйти против Макгрегора

Footage of Conor McGregor throwing a hand truck through the bus window. #UFC223 #ConorMcGregor pic.twitter.com/nWoe92KJjA