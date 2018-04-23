Колобков: На ближайшие два месяца намечен план восстановления ВФЛА

Министр спорта Россииотметил, что состоялся рабочий разговор с с президентом Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF)и главой рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА)

«У нас состоялся рабочий разговор с Коэ и Андерсеном. Мы обсуждали вопрос восстановления ВФЛА, детали дорожной карты. Эта встреча была очень важна. Мы наметили план действий на ближайшие два месяца.

В июне состоится совет IAAF, на котором будут приниматься важные решения по нашей федерации. Мы договорились продолжать диалог в постоянном режиме, потому что все заинтересованы в скорейшем восстановлении ВФЛА.

Она сделала очень много для этого. Есть ряд нерешенных вопросов, они не требуют публичного обсуждения. Главное, что мы работаем и взаимодействуем, чтобы вместе прийти к общему решению», — цитирует RT Колобкова.

Ранее руководитель рабочей группы ИААФ Руне Андерсен заявлял, что организация исключит ВФЛА из ИААФ. Также он пригрозил не допускать отечественных атлетов до международных соревнований даже в нейтральном статусе.

По словам Андерсона, этих крайних мер можно избежать, если к июлю российская федерация добьется успехов в выполнении условий рабочей группы.