Политика может помешать проведению Гран-при Испании

Этап Формулы-1оказался под угрозой срыва из-за политического кризиса, который продолжается в Каталонии, передает F1i.

Гонка ежегодно проводится на автодроме в Барселоне, однако конфликт жителей Каталонии и правительства Испании может заставить руководство Формулы-1 отказаться от продолжения сотрудничества.

В Испании продолжается противостояние сторонников независимости Каталонии с властью Мадрида. Текущее соглашение боссов Ф-1 с организаторами гонки в Барселоне истекает в следующем году.

В Liberty Media, компании-владельце серии, уже заявили о готовности заключить новую сделку, однако у испанского руководства пока нет финансовых гарантий, которых может так и не появиться из-за каталонского кризиса.