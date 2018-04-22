Политика может помешать проведению Гран-при Испании

Гонка ежегодно проводится на автодроме в Барселоне, однако конфликт жителей Каталонии и правительства Испании может заставить руководство Формулы-1 отказаться от продолжения сотрудничества.
В Испании продолжается противостояние сторонников независимости Каталонии с властью Мадрида. Текущее соглашение боссов Ф-1 с организаторами гонки в Барселоне истекает в следующем году.
В Liberty Media, компании-владельце серии, уже заявили о готовности заключить новую сделку, однако у испанского руководства пока нет финансовых гарантий, которых может так и не появиться из-за каталонского кризиса.