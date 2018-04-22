ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Политика может помешать проведению Гран-при Испании

    Автоспорт Формула-1
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Политика может помешать проведению Гран-при Испании
    Этап Формулы-1 Гран-при Испании оказался под угрозой срыва из-за политического кризиса, который продолжается в Каталонии, передает F1i.

    Гонка ежегодно проводится на автодроме в Барселоне, однако конфликт жителей Каталонии и правительства Испании может заставить руководство Формулы-1 отказаться от продолжения сотрудничества.

    В Испании продолжается противостояние сторонников независимости Каталонии с властью Мадрида. Текущее соглашение боссов Ф-1 с организаторами гонки в Барселоне истекает в следующем году.

    В Liberty Media, компании-владельце серии, уже заявили о готовности заключить новую сделку, однако у испанского руководства пока нет финансовых гарантий, которых может так и не появиться из-за каталонского кризиса.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 15/04
    • Риккардо – победитель Гран-при Китая
  • 14/04
    • Феттель выиграл квалификацию Гран-при Китая
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Юлия ЛипницкаяК этому все шло. Юлия Липницкая больше не выйдет на ледОлимпийская чемпионка завершила карьеруДжастин Гэтлин и Усэйн БолтДобегался. Болт ушел проигравшимБолт проиграл. Как это вообще возможно?Юлия ЛипницкаяСудорожное катание. Липницкой не удается преодолеть трудностиЧто ждет талантливую российскую фигуристку? Ответ ищем в СМИРичард МакларенПочему молчит Мутко, или Памперсы еще могут пригодитьсяМнения и мысли российских СМИ о второй части доклада МакларенаWADA частично признала свою ошибкуМельдониевый хэппи-эндО сенсационном решении Всемирного антидопингового агентства Евгений ТрефиловНе хватает МессиСМИ о провале женской сборной России на чемпионате Европы в Швеции
    Подробный разбор
  • Бессеберг прикрывал россиян. Глава IBU продал свое молчание
  • Рассказываем о новом скандале в Международной федерации биатлона
    •
  • Проклятый бой. Хабиб и Фергюсон снова разминулись
  • Поединок сорвался в четвертый раз
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Россия попробует обыграть Чехию
  • Чехия — Россия. Прогноз и ставки на матч Евротура 22 апреля
  • 1,96
    •
  • Экспресс дня. Аллегри против Сарри в Турине
  • Прогнозы и ставки на футбол 22 апреля
  • 5,81
    •
    Прочие. Лента новостей
  • 13:56
    • Тихонов призвал Шипулина не сваливать все на здоровье
  • 11:54
    • Россиянки заняли пятое место на этапе Мировой серии в Японии
  • 08:45
    • Российские регбистки разгромили сборную Англии на этапе Мировой серии
  • 20:15
    • Казанский «Зенит» увеличил свое преимущество в финале чемпионата России по волейболу
  • 17:03
    • Российская велогонщица Плужникова погибла в результате ДТП
  • 21/04
    • Шипулин за сезон четыре-пять раз переболел мононуклеозом
  • 21/04
    • Шипулин устал от безосновательных нападок Тихонова
  • 20/04
    • Казанский «Зенит» выиграл первый матч финала чемпионата России по волейболу
  • 20/04
    • Медведева намерена усложнить программу по максимуму
  • 20/04
    • Индия будет бороться за летнюю Олимпиаду-2032
  • 19/04
    • Ковтун: Не срослось с двумя последними Олимпиадами, но со следующей должно получиться
  • 19/04
    • Гроссу не предлагали продлить контракт со сборной России
  • 19/04
    • Нурмагомедов хочет провести бой против Макгрегора или Порье
  • 19/04
    • Ефимова выступит на «Маре Нострум» и соревнованиях в Италии
  • 19/04
    • Президент Стрелкового союза России назван богатейшим бизнесменом России
  • 18/04
    • Российские волейболистки вышли в полуфинал юниорского ЧЕ
  • 18/04
    • Майгуров: Ситуация вокруг главы IBU пока не получила никакого развития
  • 18/04
    • Коукалова не хочет возвращаться в биатлон
  • 16/04
    • Глава Федерации биатлона Норвегии: Мы не доверяем России
  • 16/04
    • Канадский фигурист Патрик Чан завершил карьеру
    Все прочие виды
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лента

    Виды спорта

    Автоспорт Формула-1 Биатлон ЧЕ по биатлону-2017 ЧМ по биатлону-2017 Борьба ЧЕ по борьбе-2017 ЧМ по борьбе-2017 Водные виды ЧЕ по прыжкам в воду-2017 ЧМ по водным видам спорта 2017 Волейбол ЧЕ по волейболу-2017 (женщины) ЧЕ по волейболу-2017 (мужчины) Гандбол ЧМ по гандболу-2017 (женщины) Горные лыжи ЧМ по горным лыжам-2017 Дзюдо ЧЕ по дзюдо-2017 ЧМ по дзюдо-2017 Лёгкая атлетика ЧЕ по лёгкой атлетике в помещении-2017 ЧМ по лёгкой атлетике-2017
    Коньки ЧМ по конькам на отдельных дистанциях-2017 ЧМ по конькам в классическом многоборье-2017 ЧМ по конькам в спринтерском многоборье-2017 Лыжи ЧМ по лыжным видам спорта-2017 Плавание ЧЕ по плаванию на короткой воде-2017 Спортивная гимнастика ЧЕ по спортивной гимнастике-2017. Инд. первенство ЧМ по спортивной гимнастике-2017 Тхэквондо ЧМ по тхэквондо 2017 Фехтование ЧЕ по фехтованию-2017 ЧМ по фехтованию-2017 Фигурное катание ЧЕ по фигурному катанию-2017 ЧМ по фигурному катанию-2017 Художественная гимнастика ЧЕ по художественной гимнастике-2017 ЧМ по художественной гимнастике-2017 Шахматы ЧЕ по шахматам-2017 (женщины) Командный ЧМ по шахматам-2017 ЧЕ по шахматам-2017 (мужчины) Шорт-трек ЧМ по шорт-треку-2017
    Американский футбол Бадминтон ЧЕ по бадминтону-2017 Бобслей Велоспорт Тур де Франс ЧМ по трековым велогонкам-2017 Гребля ЧМ по гребле на байдарках и каноэ-2017 ЧМ по академической гребле-2017 Кёрлинг ЧМ по кёрлингу-2017 (женщины) ЧМ по кёрлингу-2017 (мужчины) ЧЕ по кёрлингу-2017 Настольный теннис ЧМ по настольному теннису-2017 Пляжный волейбол ЧМ по пляжному волейболу-2017 Пляжный футбол ЧМ по пляжному футболу-2017 Скелетон Тяжёлая атлетика ЧМ по тяжёлой атлетике-2017 Фрисби Хоккей на траве ЧЕ по хоккею на траве-2017 Хоккей с мячом
    Вокруг спорта Допинг Олимпизм Спорт на ТВ