Коукалова не хочет возвращаться в биатлон

Чешская биатлонистказаявила, что не намерена возвращаться в спорт.

Двукратная чемпионка мира пропустила сезон-2017/18 из-за проблем со здоровьем. В начале апреля спортсменка объявила, что пропустит и следующий сезон.

«Я не хочу возвращаться в биатлон, потому что это очень травмирует меня. Все, что происходило, было нелегко. Мне трудно об этом говорить и вдаваться в детали.

На данный момент я не знаю, способна ли начать все заново, восстановиться для того, чтобы вернуться спустя два года. Я правда не знаю, какое у меня будет состояние.

Многие спортсмены уходили из спорта и не хотели возвращаться. У меня нет подобного опыта, никогда не была в такой ситуации, так что не могу заявлять что-то окончательно», – сказала Коукалова в интервью tyden.cz.