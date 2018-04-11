Полиция начала расследование в отношении IBU на основании данных от ВАДА

Директор(ВАДА) по связям с общественностьюотметил, что расследование полиции в отношении(IBU) было инициировано на основании информации от ВАДА.

Ранее появилась информация, что в штаб-квартире IBU в Зальцбурге проведены обыски, которые связаны с расследованием, в котором основное внимание уделяется президенту IBU Андерсу Бессебергу и генеральному секретарю IBU Николь Реш.

«Основываясь на итогах расследования деятельности IBU, ВАДА передала информацию следователям из Австрии и Норвегии, а также Интерполу.

Наше расследование привело к полицейскому разбирательству, которое сейчас проводится в Австрии и Норвегии.

Мы можем подтвердить, что это связано с допингом, но не хотим что-либо комментировать дополнительно», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».