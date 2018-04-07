Хэмилтон будет оштрафован на пять мест на старте ГП Бахрейна

Пилот «Мерседеса»будет оштрафован на пять мест на стартовой решетке второго этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Бахрейна — за замену коробки передач, сообщается на официальном сайте «Королевских гонок».

Правила «Ф-1» разрешают командам без штрафа производить замену коробки передач на болидах гонщиков не чаще, чем один раз в шесть этапов.

Аналогичный штраф на первом этапе сезона в Австралии получил партнер британца по команде Вальттери Боттас.

Кроме того, новые коробки передач получат пилоты «Хааса» Кевин Магнуссен и Ромен Грожан, а также гонщик «Заубера» Маркус Эрикссон, но ни один из них не подвергнется штрафу, так как все они не добралась до финиша на трассе в Мельбурне.

Квалификация Гран-при Бахрейна пройдет в субботу, гонка — в воскресенье.