Легков объявил о завершении международной карьеры

Олимпийский чемпионобъявил о завершении международной карьеры.

Об этом Легков сказал в Ханты-Мансийске в ходе церемонии награждения конкурса «Спортивная элита», сообщает «Спорт-Экспресс».

«Вы были со мной на протяжении долгих лет моей профессиональной карьеры, я вас всех очень сильно люблю. Ханты-Мансийск для меня родной город, таким он и останется. Моей профессиональной карьере именно на международных соревнованиях я говорю стоп», — сказал Легков.

Напомним, 34-летний Легков становился олимпийским чемпионом 2014 года на дистанции 50 км, а также серебряным призером в эстафете.

На Олимпиаду-2018 Легков не поехал из-за решения МОК.