Семь стран заинтересованы в проведении Олимпиады-2026

Национальные комитеты семи стран выразили заинтересованность в проведении зимней Олимпиады в 2016 году.

Об этом сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК).

На право проведения Игр готовы претендовать Австрия (Грац), Канада (Калгари), Италия (Кортина-д'Ампеццо/Милан/Турин), Япония (Саппоро), Швеция (Стокгольм), Швейцария (Сьон) и Турция (Эрзурум).

«Наша цель не просто получить рекордное количество кандидатов, но выбрать лучшую столицу зимних Игр для лучших спортсменов в мире», — отметил президент МОК Томас Бах.

Город, который примет Олимпийские игры-2026, будет объявлен в сентябре 2019 года.