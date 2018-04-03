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    Семь стран заинтересованы в проведении Олимпиады-2026

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    Олимпийский флаг
    На фото:Олимпийский флаг
    Национальные комитеты семи стран выразили заинтересованность в проведении зимней Олимпиады в 2016 году.

    Об этом сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК).

    На право проведения Игр готовы претендовать Австрия (Грац), Канада (Калгари), Италия (Кортина-д'Ампеццо/Милан/Турин), Япония (Саппоро), Швеция (Стокгольм), Швейцария (Сьон) и Турция (Эрзурум).

    «Наша цель не просто получить рекордное количество кандидатов, но выбрать лучшую столицу зимних Игр для лучших спортсменов в мире», — отметил президент МОК Томас Бах.

    Город, который примет Олимпийские игры-2026, будет объявлен в сентябре 2019 года.

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