В допинг-пробе бобслеиста Белугина найдены следы «коктейля Родченкова»

опубликовал мотивировочную часть решения по делу российского бобслеиста, пожизненно отстранённого от участия в Олимпийских играх.

В мотивировочной части указано, что в допинг-пробе спортсмена были обнаружены запрещённые препараты метенолон и тренболон, относящиеся к классу стероидов.

Данные вещества входили в состав так называемого «коктейля Дюшес», о котором рассказал бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства Григорий Родченков.

По утверждению Родченкова, этот коктейль он разработал для сокрытия российскими спортсменами следов употребления допинга при подготовке к Олимпиаде в Сочи.

Дисциплинарная комиссия МОК 22 декабря признала Белугина виновным в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранила спортсмена от участия в Олимпийских играх, а также аннулировала его результаты на Играх-2014 в Сочи.