Ан и Елистратов примут участие в чемпионате России по шорт-треку

Исполнительный директор Союза конькобежцев Россиизаявила, что шестикратный олимпийский чемпиони бронзовый призер Игр-2018выступят на чемпионате России.

«В турнире примут участие все сильнейшие отечественные шорт-трекисты, включая, конечно, Виктора Ана и участников прошедшей Олимпиады. Надеемся на то, что спортсмены покажут высокие результаты», – цитирует ТАСС Слаутину.

Чемпионат России пройдет в Санкт-Петербурге с 29 марта по 1 апреля.

Из-за отстранения Олимпийского комитета России отечественные спортсмены принимали участие в Играх-2018 в нейтральном статусе и по специальному приглашению МОК.

Возможность выступить в Пхенчхане получили семеро шорт—трекистов — Семен Елистратов, Павел Ситников, Александр Шульгинов, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова и Эмина Малагич. Елистратов стал бронзовым призером Игр на дистанции 1500 м.