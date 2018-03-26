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    Ан и Елистратов примут участие в чемпионате России по шорт-треку

    Коньки
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    Виктор Ан
    На фото:Виктор Ан
    Исполнительный директор Союза конькобежцев России Ирина Слаутина заявила, что шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан и бронзовый призер Игр-2018 Семен Елистратов выступят на чемпионате России.

    «В турнире примут участие все сильнейшие отечественные шорт-трекисты, включая, конечно, Виктора Ана и участников прошедшей Олимпиады. Надеемся на то, что спортсмены покажут высокие результаты», – цитирует ТАСС Слаутину.

    Чемпионат России пройдет в Санкт-Петербурге с 29 марта по 1 апреля.

    Из-за отстранения Олимпийского комитета России отечественные спортсмены принимали участие в Играх-2018 в нейтральном статусе и по специальному приглашению МОК.

    Возможность выступить в Пхенчхане получили семеро шорт—трекистов — Семен Елистратов, Павел Ситников, Александр Шульгинов, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова и Эмина Малагич. Елистратов стал бронзовым призером Игр на дистанции 1500 м.

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