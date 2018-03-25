Сироткин разочарован своим выступлением на «Гран-при Австралии»

Российский пилот «Уильямса»заявил, что разочарован своим выступление на первом этапе нынешнего сезона Формулы-1 «Гран-при Австралии».

Сироткин в дебютной гонке в Формуле-1 сошел с трассы из-за проблем с болидом.

«Это не то, чего мы ожидали, и я даже не говорю о результатах, которых мы хотели достичь, но не сделали этого. Я говорю об опыте, который мы не получили.

Мне немного стыдно, и я разочарован этим, потому что все прошло неидеально, это был нелегкий уик-энд для меня. Было очень важно провести хорошую гонку.

Сироткин завершил "Гран-при Австралии" на шестом круге

Впереди подготовка к Бахрейну. Мы с нетерпением ждем следующего этапа. Всего через две недели я вернусь на трассу и буду работать еще больше», — приводит слова Сироткина официальный сайт команды.