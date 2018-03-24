Сироткин — 13-й в третьей практике Гран-при Австралии

Российский пилот команды «Уильямс»показал 13-й результат в третьей сессии свободных заездов первого этапа нового сезона «Формулы-1», который проходит в Австралии.

Лучшим стал немец Себастьян Феттель из «Феррари», время которого на быстрейшем из 15 кругов — 1 минута 26,067 секунды. Вторым стал его партнер по команде финн Кими Райкконен (13 кругов, +2,432 секунды), третьим — швед Маркус Эрикссон из «Заубера» (14 кругов, +2,823).

Сироткин занял 13-е место (16 кругов, +9,522), еще один пилот «Уильямса» канадец Лэнс Стролл — 14-е (8 кругов, +9,761).

Квалификация Гран-при Австралии состоится позже в субботу.

Формула-1. Гран-при Австралии. Третья практика

1. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) — 1:26.067

2. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +2.432

3. Маркус Эрикссон (Sauber) +2.823

4. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +5.613

5. Карлос Сайнс-младший (Renault Sport F1) +7.105

6. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +7.976

7. Вальттери Боттас (Mercedes AMG F1) +8.107

8. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +8.158

9. Стоффель Вандорн (McLaren) +8.166

10. Фернандо Алонсо (McLaren) +8.231

11. Пьер Гасли (Scuderia Toro Rosso) +8.923

12. Брендон Хартли (Scuderia Toro Rosso) +9.371

13. Сергей Сироткин (Williams) +9.522

14. Лэнс Стролл (Williams) +9.761

15. Ромен Грожан (Haas) +10.104

16. Шарль Леклер (Sauber) +10.381

17. Кевин Магнуссен (Haas) +10.740

18. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +12.415

19. Эстебан Окон (Force India) — без времени

20. Серхио Перес (Force India) — без времени.