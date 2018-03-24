Сироткин — 13-й в третьей практике Гран-при Австралии

Лучшим стал немец Себастьян Феттель из «Феррари», время которого на быстрейшем из 15 кругов — 1 минута 26,067 секунды. Вторым стал его партнер по команде финн Кими Райкконен (13 кругов, +2,432 секунды), третьим — швед Маркус Эрикссон из «Заубера» (14 кругов, +2,823).
Сироткин занял 13-е место (16 кругов, +9,522), еще один пилот «Уильямса» канадец Лэнс Стролл — 14-е (8 кругов, +9,761).
Квалификация Гран-при Австралии состоится позже в субботу.
Формула-1. Гран-при Австралии. Третья практика
1. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) — 1:26.067
2. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +2.432
3. Маркус Эрикссон (Sauber) +2.823
4. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +5.613
5. Карлос Сайнс-младший (Renault Sport F1) +7.105
6. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +7.976
7. Вальттери Боттас (Mercedes AMG F1) +8.107
8. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +8.158
9. Стоффель Вандорн (McLaren) +8.166
10. Фернандо Алонсо (McLaren) +8.231
11. Пьер Гасли (Scuderia Toro Rosso) +8.923
12. Брендон Хартли (Scuderia Toro Rosso) +9.371
13. Сергей Сироткин (Williams) +9.522
14. Лэнс Стролл (Williams) +9.761
15. Ромен Грожан (Haas) +10.104
16. Шарль Леклер (Sauber) +10.381
17. Кевин Магнуссен (Haas) +10.740
18. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +12.415
19. Эстебан Окон (Force India) — без времени
20. Серхио Перес (Force India) — без времени.