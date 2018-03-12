Экс-гимнаст сборных Украины и Азербайджана будет выступать за Россию

Спортивный гимнаств ближайшее время получит паспорт гражданина РФ.

Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Владимир Кочнев.

Уже в апреле Степко примет участие в чемпионате России, который пройдет в Казани.

«Длительный процесс оформления российского гражданства практически завершен, мы ждем, что в самое ближайшее время он получит уже паспорт. После этого Олег планирует выступить на чемпионате России. Если он сможет показать себя, то почему бы и не претендовать на место в сборной России. Главное, чтобы он был нужен тренерам национальной команды», — сказал Кочнев.

«Окончательное решение будут принимать тренеры, а мы продолжаем работать. Даже если он не сможет полностью реализовать себя весной, то в запасе останется еще летний Кубок России, после которого состоится окончательный отбор на августовский чемпионат Европы», — добавил тренер.

23-летний Степко является уроженцем Украины и в составе украинской сборной становился чемпионом Европы на брусьях в 2013 году. В феврале 2014 года Степко сменил гражданство на азербайджанское и уже под флагом Азербайджана завоевал «бронзу» чемпионата мира-2015 на брусьях, а также «золото», два «серебра» и две «бронзы» Европейских игр-2015. Также Степко выступал на Олимпийских играх 2012 и 2016 годов.

В Россию Степко перебрался в 2017 году и проживает в Новосибирске. За Азербайджан спортсмен в последний раз выступал в 2016 году, и препятствий для выступления за сборную России у него не будет.