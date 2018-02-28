Синицина и Кацалапов готовы заменить Боброву/Соловьева на ЧМ

Россиянеготовы заменить на чемпионате мира, заявил тренер пар

Боброва и Соловьев не примут участия в чемпионате мира

Синицина и Кацалапов не участвовали в Олимпийских играх в Пхенчхане — в ходе отборочного чемпионата России партнер получил травму связок ноги и не сумел завершить прокат.

«Никаких последствий травмы Никита уже не испытывает, нога не болит, ребята тренируются с полной нагрузкой и вполне способны заменить в сборной команде Боброву и Соловьева. Мне как тренеру кажется целесообразным показать на чемпионате мира свою вторую пару. Синицина и Кацалапов — как раз те спортсмены, с которыми в следующем четырехлетии можно решать задачи самой высокой сложности», — приводит слова Жулина «Р-Спорт».

Чемпионат мира пройдет в Милане с 19 по 25 марта.