Черноусов одержал победу в марафоне «Марчалонга», Шипулин – 79-й

Россия без Кайшевой, но с Волковым, Норвегия с Бьорндаленом, Франция с Фуркадом Превью чемпионата Европы по биатлону-2018 23/01/2018 в 11:51

Медаль Шипулина, благородная Домрачева, очередная дуэль Фуркада и Бё Итоги шестого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве 21/01/2018 в 19:48