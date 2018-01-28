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    Черноусов одержал победу в марафоне «Марчалонга», Шипулин – 79-й

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    Илья Черноусов
    На фото:Илья Черноусов
    Российский лыжник Илья Черноусов одержал победу в марафоне «Марчалонга».

    Черноусов преодолел дистанцию в 70 километров за 2 часа и 48 минут 8,7 секунды.

    Второе и третье места достались норвежским лыжникам — Тору Бьорсету Бердалу и Мортену Эйде Педерсену.

    Биатлонист Антон Шипулин показал 79-й результат, его коллега Максим Цветков – 118-й.

    Лыжные гонки. «Марчалонга»
    70 км, классический стиль

    1. Илья Черноусов (Россия) – 2:48.08,7
    2. Тор Бьорсет Бердал (Норвегия) +0,2
    3. Мортен Эйде Педерсен (Норвегия) +1,5
    4. Торд Асле Йердален (Норвегия) +7,0
    5. Андреас Нигаард (Норвегия) +13,0
    7. Ермил Вокуев (Россия) +22,6
    27. Никита Ступак (Россия) +1.41,9…
    37. Евгений Дементьев (Россия) +4.48,2…
    79. Антон Шипулин (Россия) +18.04,1…
    118. Максим Цветков (Россия) +23.25,2

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