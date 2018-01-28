Черноусов одержал победу в марафоне «Марчалонга», Шипулин – 79-й

Черноусов преодолел дистанцию в 70 километров за 2 часа и 48 минут 8,7 секунды.
Второе и третье места достались норвежским лыжникам — Тору Бьорсету Бердалу и Мортену Эйде Педерсену.
Биатлонист Антон Шипулин показал 79-й результат, его коллега Максим Цветков – 118-й.
Лыжные гонки. «Марчалонга»
70 км, классический стиль
1. Илья Черноусов (Россия) – 2:48.08,7
2. Тор Бьорсет Бердал (Норвегия) +0,2
3. Мортен Эйде Педерсен (Норвегия) +1,5
4. Торд Асле Йердален (Норвегия) +7,0
5. Андреас Нигаард (Норвегия) +13,0
7. Ермил Вокуев (Россия) +22,6
27. Никита Ступак (Россия) +1.41,9…
37. Евгений Дементьев (Россия) +4.48,2…
79. Антон Шипулин (Россия) +18.04,1…
118. Максим Цветков (Россия) +23.25,2