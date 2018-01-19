ВФЛА направила в IAAF еще шесть заявок

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) отправила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) заявки еще от шести спортсменов на допуск к международным соревнованиям, сообщила руководитель пресс-службы ВФЛА

Ранее ВФЛА подала в IAAF 43 заявки по обычной схеме и 39 — по упрощенной схеме.

«Сегодня от федерации в IAAF были направлены шесть заявок от российских легкоатлетов на допуск к участию в международных соревнованиях. Заявка по упрощенной схеме отправлена от Салавата Илькаева (спортивная ходьба), а по стандартной — от Ольги Шаргиной (спортивная ходьба), Дмитрия Чижикова (тройной прыжок), Анатолия Рыбакова, Евгения Рыбакова (оба — бег на длинные дистанции) и Евгения Лиханова (многоборье)», — цитирует Юхареву «Р-Спорт».

В 2017 году 47 россиян получили допуск IAAF к международным стартам, 98 спортсменам было отказано, в основном, из-за недостаточного количества допинг-проб. На чемпионате мира-2017 в нейтральном статусе выступили 19 российских легкоатлетов.