ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    ВФЛА направила в IAAF еще шесть заявок

    Легкая атлетика Допинг Вокруг спорта
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Глава IAAF Себастьян Коэ
    На фото:Глава IAAF Себастьян Коэ
    Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) отправила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) заявки еще от шести спортсменов на допуск к международным соревнованиям, сообщила руководитель пресс-службы ВФЛА Наталья Юхарева.

    Ранее ВФЛА подала в IAAF 43 заявки по обычной схеме и 39 — по упрощенной схеме.

    «Сегодня от федерации в IAAF были направлены шесть заявок от российских легкоатлетов на допуск к участию в международных соревнованиях. Заявка по упрощенной схеме отправлена от Салавата Илькаева (спортивная ходьба), а по стандартной — от Ольги Шаргиной (спортивная ходьба), Дмитрия Чижикова (тройной прыжок), Анатолия Рыбакова, Евгения Рыбакова (оба — бег на длинные дистанции) и Евгения Лиханова (многоборье)», — цитирует Юхареву «Р-Спорт».

    В 2017 году 47 россиян получили допуск IAAF к международным стартам, 98 спортсменам было отказано, в основном, из-за недостаточного количества допинг-проб. На чемпионате мира-2017 в нейтральном статусе выступили 19 российских легкоатлетов.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 17/01
    • IAAF изменила критерии допуска российских атлетов к стартам
  • 09/01
    • IAAF не ответила ни на одну из 60 индивидуальных заявок российских спортсменов
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Юлия ЛипницкаяК этому все шло. Юлия Липницкая больше не выйдет на ледОлимпийская чемпионка завершила карьеруВиталий МуткоА воз и ныне тамЧто ждет российский спорт после Олимпиады-2016?Ричард МакларенПочему молчит Мутко, или Памперсы еще могут пригодитьсяМнения и мысли российских СМИ о второй части доклада МакларенаАнтон ШипулинСамый скандальный сезон в истории биатлонаИтоги биатлонного сезона — в нашем обзоре СМИЮлия ЛипницкаяСудорожное катание. Липницкой не удается преодолеть трудностиЧто ждет талантливую российскую фигуристку? Ответ ищем в СМИВ России будут сажать за допингСъел – сел. Новый метод борьбы с допингомВ России могут принять закон об уголовной ответственности за допинг
    Подробный разбор
  • Провал Кузьминой, бронза России в мужской эстафете, 15 подиумов для Фуркада
  • Итоги пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
    •
  • Великолепные Кузьмина и Фуркад, два четвертых места России в эстафетах
  • Итоги четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Победит ли «Боруссия» без Обамеянга?
  • Прогнозы и ставки на футбол 19 января
  • 4,82
    •
  • Очередной «каток» для «музыкантов»
  • «Бавария» — «Вердер». Прогноз и ставки на матч 19-го тура чемпионата Германии по футболу 21 января
  • 1,96
    •
    Прочие. Лента новостей
  • Загитова сильнее Медведевой, триумф пар
  • Итоги второго дня чемпионата Европы по фигурному катанию-2018
    • 11:29
  • 07:47
    • Николаев вернулся в лидеры общего зачета «Дакара»
  • Фигурное катание. Российские дуэты заняли весь пьедестал, Загитова обогнала Медведеву
  • Подробности второго дня чемпионата Европы по фигурному катанию-2018: расписание и результаты
    • Вчера в 23:06
  • 22:59
    • Тарасова и Морозов выиграли чемпионат Европы в Москве
  • 18:22
    • Загитова превзошла Медведеву в короткой программе на ЧЕ в Москве
  • 18:11
    • Экхофф выиграла спринт в Антхольце, Юрлова-Перхт — 6-я
  • 16:40
    • Женская сборная России по волейболу получила нового главного тренера
  • 18/01
    • Николаев уступил лидерство в ралли-марафоне «Дакар»-2018
  • 18/01
    • Энберт: Cегодня всё отлично, лучший результат сезона
  • 18/01
    • Климов: По ощущениям прокат был хорошим, а по оценкам, конечно, не очень
  • Фигурное катание. Алиев уступил лишь Фернандесу, Забияко и Энберт — вторые
  • Подробности первого дня чемпионата Европы по фигурному катанию-2018: расписание и результаты
    • 17/01/2018 в 23:17
  • 17/01
    • Забияко и Энберт — вторые после короткой программы на ЧЕ в Москве
  • 17/01
    • Алиев: Доволен прокатом, это мой лучший результат сезона
  • 17/01
    • Коляда: Не ожидал от себя такой грубой ошибки на тулупе
  • 17/01
    • Алиев — второй в короткой программе на ЧЕ в Москве
  • 17/01
    • IAAF изменила критерии допуска российских атлетов к стартам
  • Последняя битва перед Пхенчханом. Европейские фигуристы прибыли в Москву
  • Превью чемпионата Европы по фигурному катанию 2018 года
    • 17/01/2018 в 11:55
  • 17/01
    • Николаев — 4-й на десятом этапе «Дакара»
  • 17/01
    • Новосибирский «Локомотив» вырвал победу у «Шомона»
  • 16/01
    • «Уильямс» объявил о подписании Сироткина
    Все прочие виды
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лента

    Виды спорта

    Автоспорт Формула-1 Биатлон ЧЕ по биатлону-2017 ЧМ по биатлону-2017 Борьба ЧЕ по борьбе-2017 ЧМ по борьбе-2017 Водные виды ЧЕ по прыжкам в воду-2017 ЧМ по водным видам спорта 2017 Волейбол ЧЕ по волейболу-2017 (женщины) ЧЕ по волейболу-2017 (мужчины) Гандбол ЧМ по гандболу-2017 (женщины) Горные лыжи ЧМ по горным лыжам-2017 Дзюдо ЧЕ по дзюдо-2017 ЧМ по дзюдо-2017 Лёгкая атлетика ЧЕ по лёгкой атлетике в помещении-2017 ЧМ по лёгкой атлетике-2017
    Коньки ЧМ по конькам на отдельных дистанциях-2017 ЧМ по конькам в классическом многоборье-2017 ЧМ по конькам в спринтерском многоборье-2017 Лыжи ЧМ по лыжным видам спорта-2017 Плавание ЧЕ по плаванию на короткой воде-2017 Спортивная гимнастика ЧЕ по спортивной гимнастике-2017. Инд. первенство ЧМ по спортивной гимнастике-2017 Тхэквондо ЧМ по тхэквондо 2017 Фехтование ЧЕ по фехтованию-2017 ЧМ по фехтованию-2017 Фигурное катание ЧЕ по фигурному катанию-2017 ЧМ по фигурному катанию-2017 Художественная гимнастика ЧЕ по художественной гимнастике-2017 ЧМ по художественной гимнастике-2017 Шахматы ЧЕ по шахматам-2017 (женщины) Командный ЧМ по шахматам-2017 ЧЕ по шахматам-2017 (мужчины) Шорт-трек ЧМ по шорт-треку-2017
    Американский футбол Бадминтон ЧЕ по бадминтону-2017 Бобслей Велоспорт Тур де Франс ЧМ по трековым велогонкам-2017 Гребля ЧМ по гребле на байдарках и каноэ-2017 ЧМ по академической гребле-2017 Кёрлинг ЧМ по кёрлингу-2017 (женщины) ЧМ по кёрлингу-2017 (мужчины) ЧЕ по кёрлингу-2017 Настольный теннис ЧМ по настольному теннису-2017 Пляжный волейбол ЧМ по пляжному волейболу-2017 Пляжный футбол ЧМ по пляжному футболу-2017 Скелетон Тяжёлая атлетика ЧМ по тяжёлой атлетике-2017 Фрисби Хоккей на траве ЧЕ по хоккею на траве-2017 Хоккей с мячом
    Вокруг спорта Допинг Олимпизм Спорт на ТВ