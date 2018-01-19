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    Фигурное катание. Фернандес защитил титул, Алиев — второй, Коляда — третий

    Подробности третьего дня чемпионата Европы по фигурному катанию-2018: расписание и результаты

    Чемпионат Европы по фигурному катанию Фигурное катание Календарь и медали ЧЕ по фигурному катанию
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    Хавьер Фернандес
    Хавьер Фернандес
    laliga.es
    В пятницу, 19 января, в Москве продолжился чемпионат Европы по фигурному катанию 2018 года. Танцевальные дуэты представили короткие танцы, а мужчины – произвольные программы.

    Танцы на льду. Короткий танец

    Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин идут вторыми после короткого танца на чемпионате Европы в Москве.

    Степанова и Букин получили от судей 75,38 балла.

    Лидерство захватили французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, получившие 81,29 балла.

    Третье место занимают итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте с результатом 74,76 балла.

    ЧЕ-2018 по фигурному катанию: календарь, результаты, медали

    Другой российский дуэт Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев – четвертый (74,43), еще одна российская пара Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро – восьмая (65,35).

    Произвольный танец фигуристы исполнят в субботу, 20 января.

    Фигурное катание. Чемпионат Европы.
    Танцы на льду. Короткий танец
    1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 81,292. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 75,383. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия) – 74,764. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия) – 74,435. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 71,586. Пенни Кумс – Николас Бакленд (Великобритания) – 69,457. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 66,608. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 65,359. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Дания) – 65,0310. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 64,8011. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 63,2012. Алиса Агафонова – Альпер Учар (Турция) – 59,30

    Мужчины. Произвольная программа

    Россиянин Дмитрий Алиев завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходит в Москве.

    Алиев, после короткой программы занимавший второе место, в произвольной получил от судей 182,73 балла и набрал в итоге 274,06 балла.

    Другой россиянин Михаил Коляда довольствовался бронзой, получив в сумме от судей 258,90 балла.

    Титул чемпиона Европы сохранил испанец Хавьер Фернандес, результат которого составил 295,55 балла. Для него это уже шестое золото на европейских первенствах.

    Еще один представитель России Александр Самарин (229,81) стал шестым.

    Фигурное катание. Чемпионат Европы.
    Мужчины. Произвольная программа
    1. Хавьер Фернандес (Испания) – 191,732. Дмитрий Алиев (Россия) – 182,73 (личный рекорд)3. Михаил Коляда (Россия) – 175,49 4. Алексей Быченко (Израиль) – 163,475. Денис Васильев (Латвия) – 158,416. Александр Самарин (Россия) – 155,567. Александр Майоров (Швеция) – 154,588. Михал Бржезина (Чехия) – 152,489. Маттео Риццо (Италия) – 141,1710. Шафик Бессеге (Франция) – 140,82...12. Йорик Хендрикс (Бельгия) – 139,61...14. Морис Квителашвили (Грузия) – 133,73...17. Поль Фентц (Германия) – 122,43
    Фигурное катание. Чемпионат Европы.
    Мужчины. Итоговый результат
    1. Хавьер Фернандес (Испания) – 295,552. Дмитрий Алиев (Россия) – 274,06 (личный рекорд)3. Михаил Коляда (Россия) – 258,904. Денис Васильев (Латвия) – 243,525. Алексей Быченко (Израиль) – 238,446. Александр Самарин (Россия) – 229,817. Александр Майоров (Швеция) – 225,868. Михал Бржезина (Чехия) – 225,209. Маттео Риццо (Италия) – 219,4310. Йорик Хендрикс (Бельгия) – 218,1711. Шафик Бессеге (Франция) – 211,1712. Морис Квителашвили (Грузия) – 210,47...16. Поль Фентц (Германия) – 194,97
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