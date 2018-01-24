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Первая жеребьевка нового турнира УЕФА для сборных — Лига наций. Онлайн09:38
Для повышения интереса к товарищеским матчам сборных команд, УЕФА запускает новый турнир, который будет тянуться почти два года — Лига наций. Матчи официальные, а победители турнира получат преференции при отборе на Евро-2020. Подробнее о турнире мы рассказывали тут, а о предстоящей жеребьевке — здесь.
Жеребьёвка Лиги наций — онлайн трансляция.
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Онлайн: Жеребьёвка Лиги наций Сегодня в 14:00
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