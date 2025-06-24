Семшов: Садулаев станет однозначным усилением для ЦСКА

Бывший игрок сборнойпрокомментировал возможный переход нападающего

«Садулаев станет однозначным усилением для ЦСКА. Он хорошо провел сезон, и в нынешнее межсезонье нужно переходить в клуб, который будет бороться за медали. При всем уважении к "Ахмату", они недотягивают до медальной зоны. Думаю, сейчас Лечи созрел своим опытом и уверенностью попробовать силы в большом российском клубе. Он станет усилением для любой команды вверху турнирной таблицы», — приводит слова Семшова «Чемпионат».

В минувшем сезоне Садулаев принял участие в 28 матчах РПЛ в составе «Ахмата», в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.