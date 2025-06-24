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    Семшов: Садулаев станет однозначным усилением для ЦСКА

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    Бывший игрок сборной России Игорь Семшов прокомментировал возможный переход нападающего «Ахмата» Лечи Садулаева в ЦСКА.

    Лечи Садулаев
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    Лечи Садулаев

    «Садулаев станет однозначным усилением для ЦСКА. Он хорошо провел сезон, и в нынешнее межсезонье нужно переходить в клуб, который будет бороться за медали. При всем уважении к "Ахмату", они недотягивают до медальной зоны. Думаю, сейчас Лечи созрел своим опытом и уверенностью попробовать силы в большом российском клубе. Он станет усилением для любой команды вверху турнирной таблицы», — приводит слова Семшова «Чемпионат».

    В минувшем сезоне Садулаев принял участие в 28 матчах РПЛ в составе «Ахмата», в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

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