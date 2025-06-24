Лоськов получил должность советника генерального директора «Локомотива»

Бывший капитан московского «Локомотива»повышен в клубе до должности советника генерального директора клуба по спортивным вопросам.

«В рамках расширения своего функционала повышение получил Дмитрий Лоськов: он назначен на должность советника генерального директора по спортивным вопросам. Дмитрию Вячеславовичу предстоит курировать ряд ключевых направлений, касающихся функционирования спортивного блока клуба, непосредственно связанных с развитием главной команды», — говорится в заявлении на официальном сайте железнодорожников.

После окончания спортивной карьеры Лоськов в 2016 году вошел в тренерский штаб. С июня 2022 года он назначен ответственным за развитие молодежного футбола в качестве заместителя руководителя.