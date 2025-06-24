ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игор ЖезусТанк из «Ботафого», легенда Саудовской Аравии и еще четыре героя первой недели КЧМ
    Все новости спорта

    Лоськов получил должность советника генерального директора «Локомотива»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив
    Бывший капитан московского «Локомотива» Дмитрий Лоськов повышен в клубе до должности советника генерального директора клуба по спортивным вопросам.

    Дмитрий Лоськов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Лоськов

    «В рамках расширения своего функционала повышение получил Дмитрий Лоськов: он назначен на должность советника генерального директора по спортивным вопросам. Дмитрию Вячеславовичу предстоит курировать ряд ключевых направлений, касающихся функционирования спортивного блока клуба, непосредственно связанных с развитием главной команды», — говорится в заявлении на официальном сайте железнодорожников.

    После окончания спортивной карьеры Лоськов в 2016 году вошел в тренерский штаб. С июня 2022 года он назначен ответственным за развитие молодежного футбола в качестве заместителя руководителя.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» продолжит свой победный сериал
  • «Бенфика» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Выиграет ли «Бока» битву за плей-офф у «Бенфики»?
  • «Окленд Сити» — «Бока Хуниорс». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Челси» не заметит тунисцев
  • «Эсперанс» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.68
  • Экспресс дня 24 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Бенфика — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Окленд Сити — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Эсперанс — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Фламенго
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Ульсан Хёндэ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Англия (U21) — Нидерланды (U21)
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Алдиер — Илбирс
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Кызылжар — Ордабасы
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры