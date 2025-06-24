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    Мареска: Из-за погоды в США практически невозможно провести полноценную тренировку

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Англии Челси
    Главный тренер «Челси» Энцо Мареска рассказал о сложностях в тренировочном процессе в США во время Клубного чемпионата мира.

    Энцо Мареска
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    Энцо Мареска

    «Из-за погоды практически невозможно провести полноценную тренировку. Мы стараемся экономить силы перед игрой. Утренняя тренировка была очень короткой, просто готовимся к завтрашнему дню, вот и всё. Не более того. В таких условиях нелегко, но завтра мы выложимся по полной, чтобы пройти в следующий этап соревнований», — приводит слова Марески ESPN.

    Напомним, что 25 июня «Челси» должен провести встречу с «Эсперансом» в рамках третьего тура группового этапа Клубного чемпионата мира.

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