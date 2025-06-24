Мареска: Из-за погоды в США практически невозможно провести полноценную тренировку

Главный тренеррассказал о сложностях в тренировочном процессе в США во время Клубного чемпионата мира.

«Из-за погоды практически невозможно провести полноценную тренировку. Мы стараемся экономить силы перед игрой. Утренняя тренировка была очень короткой, просто готовимся к завтрашнему дню, вот и всё. Не более того. В таких условиях нелегко, но завтра мы выложимся по полной, чтобы пройти в следующий этап соревнований», — приводит слова Марески ESPN.

Напомним, что 25 июня «Челси» должен провести встречу с «Эсперансом» в рамках третьего тура группового этапа Клубного чемпионата мира.