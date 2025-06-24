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    «Милан» нацелился на хавбека «Брюгге»

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    Итальянский «Милан» предложил за хавбека «Брюгге» Ардона Яшари 25 млн евро, сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.

    Ардон Яшари
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    Ардон Яшари

    Еще 5 млн евро бельгийский клуб может получить в виде бонусов при выполнении определенных условий.

    Ранее сообщалось, что «Брюгге» за одного из своих лидеров намерен выручить не менее 40 млн евро, а также об интересе к нему со стороны клубов АПЛ.

    22-летний швейцарец выступает на позиции опорного полузащитника и сейчас оценивается на Transfermarkt в 32 млн евро. Контракт Яшари с «Брюгге» действует до 2029 года.

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