«Милан» нацелился на хавбека «Брюгге»

Итальянскийпредложил за хавбека «Брюгге»25 млн евро, сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.

Еще 5 млн евро бельгийский клуб может получить в виде бонусов при выполнении определенных условий.

Ранее сообщалось, что «Брюгге» за одного из своих лидеров намерен выручить не менее 40 млн евро, а также об интересе к нему со стороны клубов АПЛ.

22-летний швейцарец выступает на позиции опорного полузащитника и сейчас оценивается на Transfermarkt в 32 млн евро. Контракт Яшари с «Брюгге» действует до 2029 года.

В минувшем сезоне полузащитник сыграл 52 матча, забил 4 мяча и сделал 6 ассистов.