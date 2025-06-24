Мхитарян: Я не хочу завершить карьеру, а затем сожалеть, что сделал это слишком рано

Полузащитникответил на вопрос о своих карьерных планах.

«Я не хочу завершить карьеру, а затем сожалеть, что сделал это слишком рано. После "Интера" завершу карьеру. Я не хочу снижать свой уровень. Я не вернусь в Армению. Такие страны, как Саудовская Аравия, меня тоже не интересуют. При всём моём уважении я люблю футбол за саму игру, а не за деньги. Каждое утро я просыпаюсь с желанием тренироваться и показать, на что я способен», — приводит слова Мхитаряна армянский журналист Грач Хачатрян.

В минувшем сезоне Мхитарян провел 49 матчей, в которых забил один мяч и сделал четыре результативные передачи.