Черчесов: «Зенит» нужно немного оставить в покое

Известный тренервысказался о конкуренции в российском чемпионате в последние годы.

«Во-первых, "Зенит" нужно немного оставить в покое, потому что мы видим, какая конкурентная среда. Поэтому никто и ничего не будет дарить, как и не дарил "Зениту" шесть лет, они сами добивались. Пожелаю Сергею Богдановичу Семаку, чтобы в этом сезоне команда была более целеустремлённой. Конкуренция растёт, команды усиливаются», — приводит слова Черчесова ТАСС.

Напомним, что в прошлом сезоне «Зенит» впервые за шесть лет не стал чемпионом России. Золотые медали смог выиграть «Краснодар».