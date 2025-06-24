Ван Боммел: Ямаль лучше молодого Месси

Известный в прошлом голландский полузащитниксравнил между собой возможности двух игроков «Барселоны»

«Месси играл меньше в начале своей карьеры, чем Ямаль сейчас. Так что да, Ламин лучше Лионеля, если сравнивать их в молодом возрасте.

Но сложно продержаться на вершине 20 лет, как Лео. Если Ямаль хочет догнать его по статистике, ему нужно еще 500 голов! И даже этого может не хватить», — цитирует слова ван Боммела Calciomercato.

В прошлом сезоне Ямаль сыграл за каталонцев 55 матчей, забил в них 18 мячей и сделал 25 ассистов. Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. Ван Боммел играл вместе с Мессии в составе каталонцев с 2005 по 2006 год.