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    Рахимич: В этом году сделан хороший шаг для завоевания трофеев в следующем сезоне

    Футбол
    Бывший игрок ЦСКА Элвер Рахимич прокомментировал назначение Фабио Челестини на пост главного тренера московского клуба.

    Фабио Челестини
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    Фабио Челестини

    «ЦСКА в этом сезоне сделал шаг вперед, надеюсь, они займут в следующем сезоне первое место. ЦСКА ставит перед собой цели: кубок и чемпионство. Я надеюсь, что так и будет. В этом году сделан хороший шаг, есть все предпосылки для завоевания трофеев в следующем сезоне. Но как это все будет с новым тренером, как команда его примет, какая будет игра с ним — сложно сказать. Я не знаю этого тренера, но у него с "Базелем" многое получилось: они взяли чемпионство. Надеюсь, и с ЦСКА это тоже получится. Будем болеть за ЦСКА, пора брать долгожданное, заветное чемпионство!», — приводит слова Рахимича «Советский спорт».

    ЦСКА объявил о назначении Фабио Челестини главным тренером команды. Контракт с швейцарцем заключен по на два года с возможным продлением еще на один сезон.

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