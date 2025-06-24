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    Шунин ответил, считает ли он себя легендой «Динамо»

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    Экс-вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин считает, что его даже и не стоит сравнивать по масштабу личности с легендой бело-голубых Львом Яшиным.

    Антон Шунин
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    Антон Шунин

    «По количеству матчей вы опередили Яшина. Вы сами считаете себя легендой клуба на уровне Яшина?

    Нет, я не считаю себя легендой, сравнимой с Яшиным. Это слово все понимают по‑разному. Кто‑то считает, что невозможно быть легендой без клубного трофея. Кто‑то называет так преданных футболистов, которые провели всю карьеру в одном клубе. В этом плане мне приятно быть в одном ряду с таким великим вратарем, как Яшин, но я точно не считаю себя равным и уже тем более круче него. Лев Иванович прославил "Динамо" на весь мир, получил "Золотой мяч". Да, я сыграл больше матчей. Это приятно, но не более.

    У меня были отличные отношения с вдовой Льва Валентиной Тимофеевной, она неоднократно приглашала меня в гости. Мы часто созванивались с ней, встречались. Внук Льва Ивановича Василий Фролов в школе был на год старше меня, мы общались и в детстве часто вместе ездили домой на метро… Вася много рассказывал про дедушку», — сказал 38-летний Шунин «Матч ТВ».

    Шунин является воспитанником «Динамо» и выступал за команду на протяжении 17 сезонов до лета 2024 года. Лев Яшин был в стане бело-голубых с 1950 по 1970 год и стал с клубом пятикратным чемпионом СССР.

    Яшин — олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы‑1960 в составе сборной СССР, единственный вратарь в истории, удостоенный «Золотого мяча». С 2019 года французский журнал France Football одновременно с «Золотым мячом» вручает награду лучшем вратарю года — трофей имени Льва Яшина.

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