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    Фати продлит контракт с «Барселоной» и отправится в аренду в «Монако»

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    Форвард испанской «Барселоны» Ансу Фати в ближайшее время станет футболистом «Монако», сообщает издание Cadena SER.

    Ансу Фати
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    Ансу Фати

    Монегаски берут его в аренду на сезон с правом выкупа за 11 млн евро, при этом каталонцы сохраняют возможность вернуть его обратно за 28 млн евро. Специально для этого «Барселоне» пришлось заключить новый контракт с Фати до 2028 года.

    Ожидается, что в конце недели 22-летний игрок отправится на медосмотр в «Монако». В прошлом сезоне Фати сыграл за каталонский клуб всего 11 матчей и не отметился результативными действиями. Сейчас рыночная цена игрока составляет всего 5 млн евро.

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