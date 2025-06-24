Фати продлит контракт с «Барселоной» и отправится в аренду в «Монако»

Форвард испанской «Барселоны»в ближайшее время станет футболистом, сообщает издание Cadena SER.

Монегаски берут его в аренду на сезон с правом выкупа за 11 млн евро, при этом каталонцы сохраняют возможность вернуть его обратно за 28 млн евро. Специально для этого «Барселоне» пришлось заключить новый контракт с Фати до 2028 года.

Ожидается, что в конце недели 22-летний игрок отправится на медосмотр в «Монако». В прошлом сезоне Фати сыграл за каталонский клуб всего 11 матчей и не отметился результативными действиями. Сейчас рыночная цена игрока составляет всего 5 млн евро.