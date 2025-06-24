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    Черчесов отреагировал на возможное назначение в сборную Польши

    Футбол Футбол России ЧМ-2026 Сборная Польши
    Бывший главный тренер «Амкара», «Спартака», «Легии» и сборной России Станислав Черчесов отреагировал на информацию о том, что он может возглавить сборную Польши.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Мы там работали, все нас знают, я там часто потом бывал. Знаю руководителей Польского футбольного союза. До "Ференцвароша" был разговор на эту тему. На сегодняшний день официальные лица со мной не встречались, поэтому СМИ иногда опережают события. Понятно, что нас знают, наверное, когда случаются такие ситуации, фамилия всплывает, поэтому дождёмся того, чем закончится.

    Как я читал в газетах, есть четыре кандидата, на которых остановятся. Во всяком случае официального разговора не было. Кто-то и что-то сказал — не мой стиль», — приводит слова Черчесова ТАСС.

    Напомним, что последним местом работы Черчесова была сборная Казахстана.

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