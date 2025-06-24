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    Наумов: «Спартаку» мешает чрезмерная импульсивность тренера

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    Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о перспективах «Спартака» в следующем сезоне РПЛ.

    Николай Наумов
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    Николай Наумов

    «У "Спартака" сейчас очень сильный состав, много хороших футболистов. Я не думаю, что "красно‑белым" не хватает игроков для чемпионства. Самое главное, что мешает "Спартаку" — это чрезмерная импульсивность главного тренера. Руководству клуба надо с ним поработать, объяснить ему, как принято вести себя в России.

    Тренеры должны быть горячие, они должны быть эмоциональны, но нельзя зацикливаться на решениях судей. Это прежде всего расхолаживает команду и отрицательно сказывается на результатах. "Спартак" потерял несколько очков в прошлом сезоне из‑за своего главного тренера. Конечно, усиление каждой команде нужно. Я думаю, что "Спартаку" не помешал бы высокий центральный нападающий с хорошим напором. Они точно сумеют побороться за тройку со своим составом», — цитирует Наумова «Матч ТВ».

    Напомним, что «Спартак» стал четвертым по итогам прошлого сезона РПЛ.

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