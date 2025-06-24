Непомнящий: «Спартак» создан для того, чтобы у журналистов было на хлеб с маслом

Российский футбольный тренервысказался о возможном усилении

«Спартак сейчас укомплектован, как один из лучших клубов нашей страны. Он сейчас готов бороться за титул. Если бы лишить "Спартак" всего того, что вокруг игры, вокруг команды…

Если бы каким‑то образом отсечь все слухи и сплетни, то команда будет играть с настроением. "Спартак", наверное, для этого и создан, чтобы у журналистов было на хлеб с маслом, а болельщикам было о чем поговорить. Это исторически так сложилось. В советские времена вокруг "Спартака" всегда тоже что‑то было», — цитирует Непомнящего «Матч ТВ».

Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» смог финишировать на четвертом месте в турнирной таблице.